Oud-fixer Michael Cohen: 'Trump vroeg om affaire- Stormy Daniels over verkiezingen te tillen'

Op het proces rond Donald Trump heeft kroongetuige en oud-advocaat Michael Cohen uit de doeken gedaan hoe hij in de aanloop naar de verkiezingen van 2016 negatieve verhalen uit de pers hield. 'Ik moest het regelen, was de boodschap.'

In het zogenaamde hush money trial, het zwijggeldproces tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, werd kroongetuige Michael Cohen maandagavond gehoord. Cohen was van 2007 tot 2018 Trumps persoonlijke advocaat. 'Mijn rol werd finaal die van fixer die onder meer journalisten met rechtszaken moest afschrikken', getuigde hij maandag. In 2016 was hij ook adviseur van Trumps presidentiële campagne.

Over een gebeurtenis uit die periode gaat de eerste van vier strafzaken tegen Trump, die bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november opnieuw de Republikeinse kandidaat wordt. Cohen betaalde de pornoactrice Stormy Daniels toen uit eigen zak 130.000 dollar in ruil voor de garantie dat ze haar mond zou houden over een vermeende seksuele affaire die ze tien jaar eerder met Trump had.

Cohen getuigde over hoe het verhaal in 2016 plots opnieuw kwam bovendrijven. Tijdens zijn betoog blikte Trump bijna voortdurend weg van Cohen, met gesloten ogen. 'Trump zei me: 'Ik dacht dat je dit onder controle had.' Ik moest het hele verhaal over de verkiezingen tillen. 'Als ik win, is het niet meer relevant want dan ben ik president. Als ik verlies, kan het hele verhaal me niets schelen. Regel het', was de boodschap.'

Volgens Cohen ging het niet om een alleenstaand geval. 'Trump vroeg me regelmatig om negatieve persverhalen af te kopen. Hij maakte zich daar ernstige zorgen over. 'Bereid je voor, want er zullen veel vrouwen met een verhaal naar buiten komen', zei hij toen de campagne begon. Hij vreesde vooral voor zijn populariteit bij vrouwen als het verhaal naar buiten kwam. 'Mannen zullen het misschien cool vinden, maar vrouwen zullen me haten', zei hij.'

Cohen zei bovendien dat een deal werd gesloten met het boulevardblad The National Enquirer. Dat betaalde 30.000 euro aan een voormalige portier van de Trump Tower - dat betrof finaal een vals verhaal - en 150.000 dollar aan de voormalige playmate Karen McDougal om de exclusiviteit over hun smeuïge verhalen te verwerven, maar niet te publiceren. Volgens Cohen was Trump tevreden toen hij kwam melden dat de verhalen in de kiem gesmoord waren: 'Fantastisch, great job.'

Gevangenisstraf

De vraag is of openbaar aanklager Alvin Bragg de twaalfkoppige jury in de zaak ervan kan overtuigen dat Trump een misdrijf heeft gepleegd. Zodra hij in het Witte Huis zat, vergoedde Trump Cohen. In 34 schijven schreef het vastgoedbedrijf Trump Organization 420.000 dollar naar hem over, voor bewezen 'juridische diensten'. Maar volgens Bragg gaat het om terugbetalingen voor het zwijggeld, vermomd als bedrijfskosten. Dat diende volgens Bragg een achterliggende zaak, de presidentscampagne beïnvloeden, wat het een misdrijf zou maken.

De verwachting is dat Trumps advocaten vol op Cohens kwetsbare flank zullen inbeuken. Hij heeft in het verleden al valse verklaringen afgelegd, verloor zijn licentie als advocaat aan de balie van New York en zat in de gevangenis voor buitensporige en onrechtmatige campagnebijdragen, belastingontduiking en het liegen onder ede voor het Amerikaanse Congres.