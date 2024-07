Het Hooggerechtshof in de VS heeft maandag geoordeeld dat Donald Trump immuniteit geniet voor alles wat onder zijn officiële hoedanigheid als president valt. De gewezen president zal die uitspraak aangrijpen in het proces over de bestorming van het Capitool in 2021. Maar hij wil ook zijn veroordeling in de zwijggeldzaak rond Stormy Daniels ongedaan laten maken.