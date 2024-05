Partij Mandela verliest voor eerst in 30 jaar absolute meerderheid in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika komt er voor het eerst in 30 jaar een einde aan de alleenheerschappij van het ANC. Met 90 procent van de stemmen geteld strandt de partij van wijlen president Nelson Mandela op 41 procent. Ze zal dus op zoek moeten naar een coalitiepartner. De opties variëren van een extreemlinkse ANC-afscheuring over een liberaal blok tot een samenwerking met de wegens corruptie veroordeelde oud-president Jacob Zuma.

Afgelopen woensdag trokken zo’n 28 miljoen miljoen Zuid-Afrikanen naar de stembus voor wat vermoedelijk ’s lands meest ingrijpende verkiezingen zijn sinds Nelson Mandela in 1994 president werd. De anti-apartheidsstrijder en Nobelprijswinnaar sleepte toen 62 procent van de stemmen in de wacht met zijn Afrikaans Nationaal Congres (ANC). De partij haalde sindsdien bij iedere stembusslag een absolute meerderheid.

Nu Zuid-Afrika al jaren gebukt gaat onder grote armoede en ongelijkheid, torenhoge werkloosheidscijfers, aanslepende elektriciteitsproblemen en alomtegenwoordige misdaad snakken veel kiezers naar een frisse wind. Ook het wijdverspreide corruptieprobleem speelt een belangrijke rol, iets waarvoor het ANC al herhaaldelijk in opspraak kwam.

Schermvullende weergave De huidige Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa hoopt zichzelf op te volgen. ©EPA

Vooral de twee termijnen van Jacob Zuma worden gezien als een periode van systemisch wanbestuur. Menig Zuid-Afrikaan herinnert zich maar al te goed hoe de ex-president tien jaar geleden in opspraak kwam omdat hij zijn privéwoning had laten renoveren met overheidsgeld - om maar één van de talloze schandalen te noemen. Bij die renovatie werd ook een luxueus zwembad aangelegd, al hield Zuma vol dat het om een waterreservoir voor de brandweer ging.

Ook huidige president en ANC-kandidaat Cyril Ramaphosa is niet helemaal onbesproken. Hij heeft nog steeds geen bevredigende uitleg gegeven over een schandaal uit 2022, waarbij zo’n 580.000 dollar aan cash - verstopt in een zetel - werd gestolen van zijn boerderij.

Drie opties

Waar het ANC in 2019 nog 57 procent van de stemmen haalde, lijkt de partij zich nu tevreden te moeten stellen met 41 procent. Dat is althans de tussenstand met zo’n 90 procent van de stemmen geteld. Daarmee doe het ANC een pak slechter dan de peilingen hadden aangegeven - die gingen uit van een tik met meer dan 10 procentpunten.

Daarmee kondigt zich een volatiele periode van coalitievorming aan. Aangezien het ANC afgetekend de grootste blijft, houdt ze het initiatief in handen. Cyril Ramaphosa en co. beschikken over drie opties. Ten eerste kan hij opteren voor een samenwerking met zijn grootste tegenstander, de liberale Democratic Alliance (DA). Die zou stranden op net geen 22 procent, maar ligt ideologisch ver af van de regeringspartij.

De radicaal-linkse Economic Freedom Fighters (EFF) zijn de tweede optie, al lijkt die partij uit te komen op amper 9,5 procent, wat tot een flinterdunne meerderheid zou leiden. EFF-leider Julius Malema behoorde vroeger tot het ANC, maar is intussen een omstreden figuur die al werd beschuldigd van haatspraak tegen blanke Zuid-Afrikanen en die eerder zijn steun uitsprak voor de Russische invasie van Oekraïne.

Schermvullende weergave De 82-jarige oud-president Jacob Zuma. ©REUTERS

Tot slot is er optie drie: de recent opgerichte partij van - jawel - oud-president Jacob Zuma die luistert naar de naam Umkhonto we Sizwe, wat zoveel betekent als ‘Speer van de Natie’. Zuma voerde campagne door vol in te gaan tegen zijn vroegere ANC-strijdmakkers en noemde hen al herhaaldelijk ‘verraders’. Recent sloot het Grondwettelijk Hof de oud-president zelf uit van deelname aan de verkiezingen vanwege een gerechtelijke veroordeling, maar zijn beweging lijkt bijna 14 procent van de kiezers overtuigd te hebben.

14 dagen