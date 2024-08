Elke dag krijgt ze via WhatsApp de meest vreselijke beelden uit Oost-Congo binnen. Wennen doet dat niet. Zelfs na jaren als VN-expert voor dat land verbaast het Mélanie De Groof tot welke wreedheden de mens in staat is. ‘Maar ik kan me niet inbeelden dat dit eeuwig blijft duren. Er moet toch menselijkheid zijn?’