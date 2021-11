Akkoord over terugkeer Soedanese premier na staatsgreep

Abdallah Hamdok is een maand nadat hij afgezet was opnieuw de premier van Soedan.

Hamdok ondertekende zondag in de hoofdstad Khartoem een akkoord met putschleider generaal Abdel Fattah al-Burhane. Die laatste schoof eind oktober de Soedanese burgerregering van Hamdok aan de kant en nam zelf de macht in handen. Sinds het afzetten van dictator Omar Bashir was Burhan al de belangrijkste leider in het land.

Na een maand huisarrest maakte premier Hamdok een kort publiek optreden aan de zijde van de generaal. Ze verklaarden gezamenlijk te zullen ijveren om de democratische transitie opnieuw op gang te trekken.

Volgens het akkoord zal Hamdok een regering met burgers samenstellen, of ook het leger vertegenwoordigd zal zijn in de regering is niet duidelijk. Alle politieke gevangenen van de putsch van eind oktober zullen vrijgelaten worden.

Voor het presidentieel paleis daagden intussen duizenden betogers op om de coupplegers aan de kaak te stellen, zo stelde een correspondent van het Franse persbureau AFP vast. De politie zette traangas in tegen de betogers.

Soedan wordt geteisterd door een economische crisis en aanslepende politieke conflicten. In maart 2019 werd president Omar al-Bashir afgezet. Sindsdien was een overgangsraad aan de macht die het land op weg naar democratie moet zetten, met als sluitstuk verkiezingen in 2023.