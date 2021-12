Somalische burgeroorlog dreigt door politieke tweespalt...

Een verhitte vete tussen de Somalische president en de premier dreigt uit te draaien op een terugkeer van de burgeroorlog. Het Westen zet alle zeilen bij om een escalatie te verijdelen, want vooral terreurgroep Al Shabaab kan profiteren van het machtsvacuüm.

Strijders van de terreurbeweging Al Shabaab vielen donderdag in Somalië de stad Balad aan, zo'n 30 kilometer ten noorden van de hoofdstad Mogadishu. Volgens ooggetuigen brak een hevig vuurgevecht uit met regeringstroepen die een toegangsbrug naar de stad bewaakten. De terroristen slaagden erin Balad even te controleren, maar trokken zich na enkele uren terug. Er vielen volgens de politie zeker acht doden.

De aanval vond plaats enkele dagen nadat een politieke machtsstrijd was losgebarsten tussen de Somalische president en de premier. Het geschil tussen beide leiders dreigt uit te draaien op een machtsvacuüm waarvan de terroristen van Al Shabaab kunnen profiteren. Internationale partners, waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie, vrezen dat de focus op de strijd tegen terreur door de politieke crisis in Mogadishu zal verzwakken.

De essentie De spanningen in Somalië lopen hoog op nadat premier Roble is geschorst door president Mohamed.

Beide politici liggen al langer met elkaar in de clinch, onder andere over corruptie en machtsmisbruik.

De internationale gemeenschap is bang dat de politieke vete uitmondt in geweld en een verzwakking van de centrale overheid.

Van dat machtsvacuüm kan de terreurgroep Al Shabaab profiteren, met verstrekkende gevolgen voor Somalië en Oost-Afrika.

Het botert al geruime tijd niet tussen president Mohamed Abdullahi Mohamed - bijgenaamd Farmajo omdat hij verzot is op kaas - en premier Mohammed Hussein Roble. Deze week escaleerde hun vete toen de premier op non-actief werd gezet door de president. De schorsing gebeurde in afwachting van het resultaat van een corruptieonderzoek naar de premier. Roble zou illegaal land hebben verworven dat eigendom is van het leger.

Dit was een openlijke poging tot staatsgreep tegen de regering en de nationale grondwet. Mohammed Hussein Roble Somalische premier

De premier legde de schorsing naast zich neer en liet maandag weten zijn werk voort te zetten. De demarche van Mohamed 'was een openlijke poging tot staatsgreep tegen de regering en de nationale grondwet', zei Roble op Facebook. Hij riep het leger op zijn bevelen op te volgen en niet langer die van de 'voormalige president', zoals Roble zijn rivaal bestempelde. Milities van beide kampen namen de voorbije dagen strategische posities in de hoofdstad in.

Escalatie

De rivaliteit tussen Mohamed en Roble gaat dieper dan corruptie en landjepik. De president stak het vuur aan de lont toen hij in april zijn ambtstermijn met twee jaar verlengde. Daarop braken zware gevechten uit tussen regeringssoldaten die trouw bleven aan Mohamed en militairen die kozen voor de oppositie. Onder buitenlandse druk werd een escalatie vermeden, maar de argwaan en de vijandschap verdwenen niet helemaal.

Het was geen toeval dat de internationale gemeenschap deze week razendsnel reageerde op een nieuwe opstoot. De VS riepen beide partijen maandag op de kalmte te bewaren en 'af te zien van provocaties'. Molly Phee, de Amerikaanse onderminster van Buitenlandse Zaken, belde met Mohamed en Roble om haar bezorgdheid te uiten. Ook de Verenigde Naties wierpen zich samen met de EU op als bemiddelaar in het conflict.

Twisten tussen clans

Het Westen vreest voor een terugkeer van de burgeroorlog die in 1991 uitbrak en waarvan Somalië nooit helemaal is hersteld. Door het bloedige conflict, waarbij naar schatting een half miljoen doden vielen, verbrokkelde Somalië in tientallen regio's waar krijgsheren het voor het zeggen hadden. Op aansturen van buitenlandse partners werd sinds 2009 geprobeerd het centraal gezag te herstellen. Dat botste telkens op twisten tussen de verschillende clans.

24 verkozenen Bij de nationale verkiezingen, die sinds 1 november aanslepen, werden nog maar 24 van de 275 parlementsleden verkozen.

De internationale partners wezen in hun oproepen naar de kern van de politieke crisis: het chaotische verloop van de verkiezingen. De gefaseerde stembusgang begon op 1 november en moet op 24 december afgerond zijn. Maar naar verluidt zijn nog maar 24 van de 275 parlementsleden verkozen. Volgens Roble stak zijn rivaal Mohamed 'veel tijd, energie en geld in het saboteren van de verkiezingen' om aan de macht te blijven.

Het Westen is bang dat Al Shabaab en allerhande krijgsheren profiteren van de politieke onrust. Al Shabaab, Arabisch voor 'de jeugd', is ruim 15 jaar actief in Somalië en strijdt voor de creatie van een islamitische staat op basis van de Koran. De groepering pleegt geregeld aanslagen, op het centrale bewind en het regeringsleger, maar ook op de vredesmissie van de Afrikaanse Unie en burgers.

Aanslag op winkelcentrum

Al Shabaab controleert enkele regio's en won onder het bewind van Mohamed terrein. Als de terreurbeweging aanzwelt, vormt ze een bedreiging voor de veiligheid in de ruime regio. Nadat Kenia in 2011 een operatie tegen Al Shabaab had opgezet, sloeg de groep terug met een rist bloedige aanslagen op Keniaanse doelwitten. Bij een daarvan - de raid op een winkelcentrum in de hoofdstad Nairobi - vielen meer dan 70 doden.