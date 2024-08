Achter de gevangenismuren in Noordoost-Syrië zitten duizenden buitenlandse IS-strijders vast in een juridisch vacuüm. Hun thuislanden kijken weg, terwijl de dreiging van radicalisering en een nieuwe opkomst van IS blijft hangen. De Tijd kon spreken met de Belg Adel Mezroui, die nauwelijks spijt heeft: 'Een moslim moet geloven in het kalifaat.’