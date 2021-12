Biden wil 'diplomatieke boycot' Winterspelen China

De Amerikaanse regering is volgens de nieuwszender CNN van plan de Olympische Winterspelen in China 'diplomatiek te boycotten'. China dreigt met 'tegenmaatregelen'.

De Amerikaanse president Joe Biden staat al even onder druk om de Spelen te boycotten, vanwege mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren. Biden had half november al aangegeven een boycot te overwegen en volgens CNN zou hij die deze week ook aankondigen.

Moeizaam

Niet alleen speelt een handelsoorlog, ook de Chinese aanpak van de Oeigoeren en de situatie in Tibet, Hongkong en Taiwan zit de Amerikanen hoog. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in die regio, maar Peking ontkent dat.

Tweede keer

Hoe dan ook is geen enkele Amerikaanse politicus tot nu toe uitgenodigd op de Winterspelen. China zei eerder dat iedereen die een boycot overweegt niet welkom is. De boycot zou dus grotendeels symbolisch zijn. De enige wereldleider die tot nu toe zijn aanwezigheid heeft bevestigd, is de Russische president Poetin.

Als de boycot inderdaad wordt bevestigd, zou het de tweede keer zijn dat de VS de Olympische Spelen boycotten. De eerste keer was in 1980, toen de Spelen plaatsvonden in Moskou, net na de Sovjet-inval in Afghanistan. Toen bleven ook de atleten wel weg.