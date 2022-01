China steunt repressie in Kazachstan

Terwijl de Kazachse president de ordetroepen in het land het bevel gaf om 'te vuren om te doden', steunt China openlijk de pogingen om 'een einde te maken aan de chaos'.

Een dag nadat speciale Russische troepen geland zijn in Kazachstan, lijkt de opstand in de ex-Sovjetrepubliek in de kiem gesmoord. De ordetroepen controleerden vrijdag opnieuw de straten van Almaty, de grootste stad van het land. De troepen probeerden vrijdag ook het vliegveld van de voormalige hoofdstad opnieuw onder controle te krijgen.

President Kassym-Jomart Tokajev gaf vrijdag het bevel aan zijn troepen om 'te vuren om te doden'. Hij wees elke onderhandeling met de opstandelingen af. 'Wie zich niet overgeeft, zal vernietigd worden', zei hij in een televisietoespraak. 'Ik heb de ordediensten het bevel gegeven om te schieten om te doden, zonder waarschuwing.'

Omdat alle verbindingen met Kazachstan verbroken zijn, is het moeilijk om zicht te krijgen op de situatie in het land dat door zijn olievelden van groot strategisch belang is. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 26 'gewapende criminelen geliquideerd' en kwamen ook 18 leden van de ordediensten om in een opstand die al sinds zondag aan de gang is. Er zijn meer dan 3.700 manifestanten gearresteerd.

De opstand begon op 2 januari uit onvrede over de hoge brandstofprijzen, maar breidde zich vlug uit. Het doelwit werd het regime en meer bepaald oud-dictator Nursultan Nazarbayev. Die leidde het land van 1989 tot 2019 met ijzeren hand.

De huidige president is voor de oppositie niet meer dan een handpop van de oud-dictator. De politieke elite verrijkte zich door het uitbaten van de grondstoffen van het land. Vooral olie, gas en uranium leveren Kazachstan inkomsten op. Corruptie is de norm om in Kazachstan zaken te doen.

Satellietlanden

Tokajev riep donderdag de hulp in van de veiligheidsalliantie CSTO, die bedoeld is om Rusland en de satellietlanden te beschermen. Naast Russische troepen zijn ook soldaten uit Wit-Rusland geland in Kazachstan. Hun komst heeft de opstand duidelijk onderdrukt. Volgens Tokajev waren de Russen niet direct betrokken bij de gevechten of de 'eliminatie van militanten'.

De opstand had geen duidelijke leiding of eisen. In een interview met het persbureau Reuters verklaarde Mukthar Abliyazov, een voormalige bankier en een ex-lid van de regering, dat het Westen de oppositie in Kazachstan moet steunen.

Kazachstan wordt door China omschreven als 'een broederlijke staat' en het land biedt ook zijn hulp aan mocht dat nodig zijn.

Abliyazov omschrijft zichzelf als oppositieleider maar zit in het buitenland. Volgens hem vragen de opstandelingen zijn terugkeer om de rebellie te leiden. 'Maar de mensen weten niet hoe moeilijk het voor me is om terug te keren omdat Rusland me veroordeeld heeft tot een celstraf van 15 jaar en in Kazachstan kreeg ik levenslang.'

Front

Opmerkelijk is dat China vrijdag openlijk zijn steun uitsprak aan het Kazachse regime en diens pogingen om 'een einde te maken aan de chaos'. China, dat net als Rusland grenst aan Kazachstan, wil geen onrust in zijn achtertuin, zoals Poetin geen moeilijkheden wil aan zijn grenzen.

De Chinese leider Xi Jinping zegt dat zijn land gekant is tegen de buitenlandse troepen die onrust creëren en een 'gekleurde revolutie' tot stand willen brengen. Kazachstan wordt omschreven als 'een broederlijke staat' en China biedt ook zijn hulp aan mocht dat nodig zijn.