Ex-Sovjetleider Gorbatsjov hekelt 'arrogantie VS'

De huidige crisis tussen Rusland en het Westen is het gevolg van de 'arrogantie' die de Verenigde Staten tentoonspreidden na de val van de Sovjet-Unie. Dat zei Mikhail Gorbatsjov, de laatste Sovjetleider, vrijdag.

Aan de vooravond van de 30ste verjaardag van de formele ontbinding van de Sovjet-Unie liet de inmiddels 90-jarige Mikhail Gorbatsjov nog eens zijn licht schijnen over de (geo)politieke actualiteit. Om de gespannen relaties tussen Rusland en het Westen kon hij in een gesprek met het Russische persagentschap RIA Novosti moeilijk heen.

Moskou en het westerse blok spreken al weken krasse taal aan elkaars adres. De gemoederen verhitten toen Rusland massaal soldaten stuurde naar de grens met Oekraïne. De manoeuvres doen de Amerikanen vrezen voor een Russische inval in de ex-Sovjetstaat in het begin van 2022.

Zelfbehagen

Naar een oorzaak voor de huidige crisis tussen beide kampen is het volgens de laatste Sovjetleider niet lang zoeken. 'Het is de Amerikanen naar het hoofd gestegen, de arrogantie, het zelfbehagen. Ze hebben zichzelf uitgeroepen tot de winnaars van de Koude Oorlog terwijl we de wereld toen samen behoed hebben voor een confrontatie', hekelde Gorbatsjov vrijdag.

De vader van de glasnost (openheid) en perestrojka (staatkundige en economische hervormingen) haalde uit naar het 'triomfalisme' van Washington. 'Hoe kan je in zo'n situatie hopen relaties op voet van gelijkheid uit te bouwen?', vroeg hij zich af.

Volgens hem was het westerse kamp sinds het einde van de Koude Oorlog maar op een ding uit. 'Een nieuw imperium uitbouwen. Daar is dan ook de idee ontstaan om de NAVO uit te breiden.'

Voormalige Oostblok

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw liet de trans-Atlantische alliantie steeds meer landen uit het voormalige Oostblok toe tot het bondgenootschap. Volgens Rusland brak ze zo beloftes die aan het eind van de Koude Oorlog gemaakt waren.

De Russische leider Vladimir Poetin verwijst steevast naar die oostwaartse NAVO-expansie als dé oorzaak van de huidige crisis met het Westen. In de ogen van het Kremlin is de strategische veiligheid van Rusland in gevaar als de militaire alliantie troepen en materieel kan ontplooien in zijn achtertuin.

Daarom maakten de Russen de VS vorige week een eisenpakket over. In ruil voor spijkerharde garanties over een vertrek van de NAVO uit Oost-Europa en de belofte dat de alliantie wegblijft uit de ex-Sovjet-Unie, kunnen per direct gesprekken beginnen over de ontzenuwing van de Oekraïense crisis, luidde het in Moskou.

De-escalatie

Een officieel westers antwoord op de Russische verzuchtingen is er nog niet. Maar de VS verklaarden zich deze week wel bereid om in januari volgend jaar naar Europa af te zakken voor overleg over een de-escalatie van de crisis.

'Ik juich die gesprekken toe', zei Gorbatsjov. 'Ik hoop dat ze resultaat opleveren en dat alle Europese landen zich veilig kunnen voelen door de uitkomst van het overleg.'