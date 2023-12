Kan iemand te rijk zijn? Als filosoof-econoom pleit Ingrid Robeyns in haar boek ‘Limitarisme’ voor een bovengrens op individuele rijkdom. Niet alleen om de groeiende ongelijkheid en haar nefaste gevolgen tegen te gaan, maar ook omdat niemands rijkdom zomaar 'verdiend' is. ‘Toeval bepaalt veel in ons leven.’