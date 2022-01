Frankrijk verkort quarantaine voor volledig gevaccineerden

'Die isolatie kan na vijf dagen opgeheven worden, als er een negatieve antigeentest of een negatieve PCR-test kan voorgelegd worden', zei de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, zondag in de krant Journal du Dimanche.

Wie niet over een volledig vaccinatieschema beschikt, moet zich wel tien dagen lang blijven isoleren na een besmetting. Na zeven dagen is er wel een exit mogelijk via een negatieve antigeentest of een negatieve PCR-test.