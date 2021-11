Ramp met migrantenboot Calais: 'Hoeveel doden moeten er nog vallen?'

Voor de kust van Calais zijn 32 doden gevallen toen een boot met migranten verging. Het is het dodelijkste ongeval op Kanaal sinds 2018.

Aan de Quai de la Colonne in het centrum van Calais rijden zeven lijkwagens door het politiecordon dat pottenkijkers buiten moet houden. Het reddingsschip Notre Dame du Risban is net aangemeerd met vijf lichamen aan boord, waaronder dat van een zwangere vrouw. Even later wordt het gevolgd door een schip van de Franse marine met nog meer slachtoffers.

De drenkelingen zaten op een boot met 34 migranten die zo'n 15 kilometer voor de kust in de problemen gekomen is. Een visser merkte rond 14 uur 15 mensen in het water en verwittigde de hulpdiensten. Volgens de Franse politie loopt de dodelijke balans op tot 32.

Op de kaai hebben zich een tiental actievoerders verzameld. Ze dragen een bord met daarop haastig de slogan ‘Combien de morts vous faudra-t-il?’ geschilderd. Buurtbewoonster Sylvia Ofiere staat met tranen in de ogen toe te kijken. ‘Ik heb zelf kinderen, dit doet enorm pijn’, zegt ze. ‘Vanmorgen nog zag ik hier een groepje migranten passeren, met hun zwemvesten al aan. Doe het niet, had ik gezegd, het VK is geen Eldorado.’

Het was onvermijdelijk dat dit eens zou gebeuren. Alain Ledaguenel Voorzitter reddingsdienst Duinkerke

3.000 migranten Hulporganisaties schatten dat er in de regio van Calais en Duinkerke nog bijna drieduizend migranten kamperen in afwachting van de oversteek.

Het ongeval is het zwaarste sinds de migranten in 2018 de oversteek via het water begonnen te wagen. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er dit jaar al 31.500 pogingen geweest. Meer dan 7.000 migranten werden daarbij gered.

‘Het was onvermijdelijk dat dit eens zou gebeuren’, zegt Alain Ledaguenel, de voorzitter van de reddingsdienst van het nabijgelegen Duinkerke. Zijn team staat stand-by om de boten die nog naar drenkelingen en lichamen zoeken af te lossen.

‘Misschien zijn ze overvaren door een groot schip in deze drukke scheepvaartroute’, zegt hij. ‘Ofwel hebben ze mechanische pech gehad. De motorbootjes van de mensensmokkelaars zijn vaak van bedenkelijke kwaliteit.’

Schermvullende weergave De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, kwam woensdagavond nog ter plekke in Calais. ©AFP

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, kwam woensdagavond nog ter plekke in Calais. De Britse premier Boris Johnson kondigde een crisisbijeenkomst aan. De Britten verwijten Frankrijk al langer niet voldoende op te treden tegen de migranten. De Franse president Emmanuel Macron roept op tot een spoedbijeenkomst van de Europese ministers van Migratie.

Hoewel de Franse ordediensten bijna dagelijks provisoire kampen ontruimen, schatten hulporganisaties dat in de regio van Calais en Duinkerke nog bijna 3.000 migranten kamperen in afwachting van de oversteek. Op windstille dagen als woensdag verzamelen de migranten in de duinen. Vaak moeten ze nog zelf de boot opblazen die de smokkelaars er op een afgesproken plaats hebben achtergelaten. Ze vertrekken meestal midden in de nacht om de politie te ontlopen.

De migranten kiezen het VK als eindbestemming omdat ze daar geen identiteitspapieren op zak moeten hebben, er veel mogelijkheden zijn om in de illegaliteit te werken of omdat ze er al familie of vrienden hebben.