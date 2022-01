Hoeveel stoot een werknemer uit? Nederlandse werkgever moet dat straks weten

In Nederland moeten werkgevers straks de CO2-uitstoot van hun reizende werknemers bijhouden. De maatregel moet helpen de klimaatdoelen te halen, maar bedrijven vrezen extra papierwerk.

Een nieuwe klimaatmaatregel in Nederland eist dat bedrijven straks weten hoe en hoeveel hun werknemers reizen. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. Doet hij of zij dat met de fiets, het openbaar vervoer of met de wagen? En indien het laatste, met welke wagen? Niet elke auto stoot hetzelfde uit.

De maatregel geldt voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, zo'n 7.000. Toch zouden maar weinigen op de hoogte zijn. Nochtans gaat het verder dan 'monitoren'.

Vanaf 2026 wil Nederland een plafond zetten op de CO2-uitstoot van zakenreizen. Later volgt mogelijk een norm voor woon-werkverkeer, zo staat in de ontwerptekst. Dat moet meer werknemers ertoe aanzetten te reizen met trein, bus, fiets of elektrische auto.

De maatregel moet de Nederlanse klimaatdoelen helpen bereiken: 60 procent minder uitstoot tegen 2030. De regel moest eigenlijk al ingaan op 1 januari maar omdat de regeringsvorming lang aansleepte, kon die nog niet officieel goedgekeurd worden.

Het FD verwacht dat Rutte IV snel akkoord gaat. Woon-werkverkeer en zakenreizen zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. De mobiliteitssector nam in 2019, voordat thuiswerken deels verplicht werd door de coronapandemie, bijna 20 procent van de totale uitstoot in.

Papierwerk

De Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW staat 'constructief' tegenover de regeling, al mag die niet de privacy van werknemers schenden of leiden tot een grote administratieve druk voor werkgevers, zo laat een woordvoerder weten.