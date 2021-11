Interpol krijgt controversiële nieuwe topman

Interpol krijgt een omstreden nieuwe topman. Ahmed Naser Al-Raisi, die beschuldigd wordt van foltering, is donderdag verkozen om de wereldwijde politieorganisatie te leiden.

Al-Raisi is een van de hoogste ambtenaren in het ministerie van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk voor de politie in de Verenigde Arabische Emiraten. Onder zijn leiding zou de politie in de VAE willekeurige arrestaties uitvoeren, dissidenten onderdrukken en mensenrechtenstrijders martelen. Er lopen meerdere rechtszaken tegen Al-Raisi, zowel in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen als in Frankrijk.

De stemming is geheim. Ons land houdt bij de stemming rekening met de integriteit van iedere kandidaat. Kabinet Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil niet zeggen of België zijn zegen gaf aan Al-Raisi, dan wel tegen stemde of zich onthield. 'De stemming is geheim. Ons land houdt bij de stemming rekening met de integriteit van iedere kandidaat', klinkt het op haar kabinet.

Meerdere mensenrechtenorganisaties eisten dat Al-Raisi's kandidatuur verworpen werd. De ngo's hekelen het wijdverbreid gebruik van zwaar fysiek en psychologisch geweld in de gevangenissen onder het toezicht van Al-Raisi.

Om de beschuldigingen te concretiseren wordt de toestand van Ahmed Mansour onder de aandacht gebracht. De man zit sinds 2017 in eenzame opsluiting, omdat hij het 'imago van zijn land via de sociale media had bezoedeld'. 'Mansour heeft een cel van 4 vierkante meter, zonder water of sanitaire voorzieningen', zegt de Internationale Mensenrechten Liga (FIDH). 'Onmenselijk.'

De VAE staan bekend als een politiestaat waar vrouwen en minderheden weinig rechten hebben en vrije meningsuiting bijna niet bestaat. Het land weigert zo goed als alle internationale mensenrechtenverdragen te ondertekenen.