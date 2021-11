Israël start met vaccineren van kinderen vanaf 5 jaar

De vaccinatiecampagne start dinsdag. 'De winter begint en we staan duidelijk voor een ziektegolf bij de kinderen', aldus Bennett, die ook verwijst naar Europa's nieuwste coronagolf en de stijgende besmettingen in eigen land.

Bennetts eigen zoon, David, zal als een van de eerste kinderen in die leeftijdsgroep de prik krijgen. 'Dit verwacht ik ook van alle andere ouders in Israël, en zeker ook van ministers met kinderen en kleinkinderen van deze leeftijd.'

Het Israëlische ministerie van Gezondheid had een week geleden beslist om het vaccin van Pfizer/BioNTech in te schakelen voor de 5- tot 11-jarigen. Volgens de media komen zowat een miljoen kinderen in aanmerking voor deze prik.