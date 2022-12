Nederlandse politicologe Monika Sie: 'We beleven een Weimar-moment'...

Pessimistisch over de samenleving waren we al, maar sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn we voor het eerst sinds lang pessimistisch over ons eigen leven. Volgens de Nederlandse politicologe Monika Sie Dhian Ho zijn we op een gevaarlijk punt aanbeland. ‘Bij een meerderheid van de kiezers zien we een nationale en sociale reflex. Net als in de jaren 30 is het de vraag of democratische krachten daarop een antwoord kunnen bieden.’