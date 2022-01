Oekraïne, Poetins rode lijn in machtsstrijd met het Westen...

Dertig jaar na het einde van de Koude Oorlog maken de oude rivalen Rusland en het Westen zich op voor diplomatiek topoverleg. In een ijzige sfeer proberen ze volgende week de angel uit de Oekraïense crisis te halen. Maar voor de Russische president Vladimir Poetin ligt het einddoel elders. Hij aast op een hertekening van de geopolitieke orde in Europa en een vertrek van de NAVO uit zijn achtertuin.

Een vraag brandt net geen acht jaar na Ruslands annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim en ’s lands inmenging in het separatistische conflict in Oost-Oekraïne op veel lippen: regisseert president Vladimir Poetin de sequel op die Russische blockbuster? De sterke man in het Kremlin lijkt het scenario tot in detail uitgestippeld te hebben. Meer nog: de ‘cast’ en alle ‘attributen’ bevinden zich al enkele maanden op locatie.

In enkele bewegingen legden zowat 100.000 Russische soldaten - verdeeld over een 50-tal bataljons en geruggensteund door circa 1.200 tanks, 1.600 kanonnen en evenveel vliegtuigen, 330 helikopters, 75 schepen en 6 onderzeeërs - het afgelopen najaar een imposante gordel rond Oekraïne (zie kaart hierboven). Nog eens 80.000 tot 100.000 reservisten zouden stand-by staan om bij een inval in het buurland snel rugdekking te geven.

De demarche is op het eerste gezicht verbazend. Met de manoeuvres in het voorjaar van 2014 had Rusland de toorn van het Westen over zich afgeroepen. In een ge- coördineerde actie vuurden de Verenigde Staten, Europa en hun bondgenoten, als represaille voor de annexatie van de Krim en de steun aan pro-Russische separatisten in de regio’s Donetsk en Loegansk, verschillende sancties op Moskou af. Die strafmaatregelen verwonden de Russische economie tot vandaag.

De essentie De internationale gemeenschap maakt zich op voor een week van diplomatiek overleg over de afwending van een Russische inval in Oekraïne.

Voor de Russische leider Vladimir Poetin past de huidige crisis rond de buurrepubliek in een breder geopolitiek schaakspel.

Poetin wil het dossier inzetten als pasmunt om een hertekening van de geopolitieke orde in Europa te bekomen en Ruslands macht in ‘zijn invloedssfeer’ te vrijwaren.

Wat bezielt Poetin dan om anno 2022 opnieuw met een militaire operatie in Oekraïne te schermen? In een essay, gepubliceerd in de zomer van 2021, lichtte de Russische leider zelf een tip van de sluier over zijn drijfveren. ‘Russen en Oekraïners zijn een volk, een geheel. Rusland en Oekraïne behoren tot dezelfde historische, taalkundige en religieuze ruimte.’

Die gemeenschappelijke geschiedenis gaat volgens Poetin meer dan 1.000 jaar terug. ‘De muur die recent opgedoken is, is in mijn ogen een grote ramp en een tra- gedie voor ons beide.’ Hoewel Rusland na de val van de Sovjet-Unie in 1991 Oekraïnes onafhankelijkheid erkende, heeft dat land in de wereld van Poetin geen bestaansrecht als soevereine staat.

Prodemocratisch vuur

Sinds de straatprotesten in 2014 de val inluidden van het pro-Russische regime en een pro-Europees bewind aan de macht brachten in Kiev, is Oekraïne uitgegroeid tot het brandpunt van de Russische diplomatie. Tot frustratie van Poetin raakt het prowesterse en prodemocratische vuur in de republiek niet gedoofd.

Sinds de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een offensief lanceerde tegen pro-Russische politici en media in zijn land, heeft Moskou minder hefbomen in handen om te blijven wegen op interne Oekraïense aangelegenheden. De Russische president is ervoor beducht dat de democratische en liberale waarden zoveel opgeld maken in het buurland dat ze overslaan naar Rusland en zijn regime bedreigen.

De hang naar innige banden met de Europese Unie en de NAVO onder een aanzienlijk deel van de Oekraïense bevolking katapulteert Poetin terug naar een Koude Oorlog-setting. Hij is ervan overtuigd dat de rivalen van weleer - de Verenigde Staten en hun NAVO-partners - van Oekraïne een uitvalsbasis willen maken om Rusland nog meer in de tang te nemen.

Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 - ‘de grootste geopolitieke ramp van de 20ste eeuw’ volgens Poetin - zag de oud-KGB-agent met lede ogen aan hoe almaar meer landen uit de voormalige invloedssfeer van het Sovjetrijk - tussen 1955 en 1991 verenigd in het Warschaupact (zie kaart hieronder) - Rusland de rug toegekeerd hebben en toegetreden zijn tot de EU en de NAVO.

Vooral de expansie van het trans-Atlantische bondgenootschap naar het oosten sinds 1999 maakt Moskou hypernerveus. Poetin en co. voelen zich bedreigd door de aanwezigheid van NAVO-troepen en -materieel in onder meer Letland, Estland, Litouwen en Polen. Nu Finland door de assertievere houding van Moskou op zijn westflank ook nadrukkelijker flirt met het NAVO-lidmaatschap, zou Oekraïne straks met Wit-Rusland de enige overgebleven ‘buffer’ kunnen vormen tussen het NAVO- territorium en Rusland.

De alliantie heeft ook doorgedreven samenwerkingsakkoorden met Oekraïne, Georgië en Moldavië, en sloot een Partnerschap voor de Vrede - een bilaterale deal rond samenwerking in specifieke domeinen - met zowat alle ex-Sovjetrepublieken in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal- Azië.

Dat maakt dat Poetin zich behoorlijk bedreigd voelt in zijn achtertuin. Het liefst van al zou hij de geschiedenisboeken ingaan als de man die het Russische rijk weer deed floreren en groeien. Maar hij wil zeker geen plaats in de annalen afdwingen als de leider die, drie decennia na de val van het Sovjetimperium, nog meer terrein aan de oude rivaal verliest.

Geopolitiek schaakspel

De nieuwe krachtmeting rond Oekraïne past in een breder geopolitiek schaakspel. Poetin wil het dossier als pasmunt inzetten om een hertekening van de veiligheids- en defensiearchitectuur in Europa te bekomen en Ruslands macht in ‘zijn invloedssfeer’ te vrijwaren. Dat liet Moskou midden december met zoveel woorden weten aan de VS.

‘Rusland is bereid per direct te praten over een ontzenuwing van de Oekraïense crisis. In ruil eisen we spijkerharde garanties over een vertrek van de NAVO uit Oost-Europa en de belofte dat de alliantie wegblijft uit de ex-Sovjet-Unie’, luidde de boodschap. Van NAVO-lidmaatschap voor pakweg Oekraïne of Georgië kan wat Moskou betreft geen sprake zijn.

De Russen maakten er de afgelopen dagen geen geheim van dat hun eisenbundel aan het Westen voor hen het gespreks- thema is tijdens het diplomatieke topoverleg volgende week. Maandag ontmoeten een Amerikaanse en Russische delegatie elkaar in Genève. Woensdag vormt Brussel de gaststad voor een vergadering van de NAVO-lidstaten met Rusland. Een dag later bespreken de VS en hun NAVO-bondgenoten de veiligheidssituatie in en om Europa met Rusland, Oekraïne, Georgië en andere ex-Sovjetstaten in de schoot van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Jalta-moment

Tussen Rusland en de EU staat geen rechtstreeks overleg gepland. Dat mag op het eerste gezicht misschien verbazen. Voor de Unie staat net het meest op het spel als gemorreld wordt aan de orde op het oude continent.

Het is evenwel een bewuste strategie van Poetin om de EU links te laten liggen. Hij droomt van een nieuw Jalta-moment. Zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie in die stad op de Krim in 1945, toen de Tweede Wereldoorlog naar zijn eind liep, Europa in invloedssferen verdeelden, wil de Russische leider nu de veiligheids- en defensiearchitectuur van Europa hertekenen.

Europa steigert bij die plannen. ‘Het tijdperk waarin Jalta-akkoorden mogelijk waren, is voorbij. Invloedssferen voor twee grootmachten horen niet thuis in 2022. De dialoog beperkt zich niet tot twee spelers, het draait niet alleen om Rusland en de VS. Europa kan geen neutrale toeschouwer zijn’, zei Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, dinsdag bij een bezoek aan Oost-Oekraïne.

Consequenties

De Amerikanen verzekerden hun bondgenoten de voorbije weken dat ze niets zullen beslissen over Europa of Oekraïne zonder overleg met de betrokkenen. ‘De VS gaan niets doen dat implicaties heeft voor onze NAVO-bondgenoten zonder hun akkoord. We zullen hen niet alleen consul- teren, maar ook aan hun zijde staan bij onderhandelingen over veiligheidskwesties. De huidige veiligheidsarchitectuur is op papier vastgelegd. Er bestaan verdragen waaraan de VS, Rusland, NAVO-bondgenoten en andere landen gebonden zijn’, schetste John Sullivan, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, de strategie van zijn land aan de vooravond van de cruciale week voor de relaties tussen Rusland en het Westen.

Net als Europa hebben de VS Moskou de afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd voor de consequenties van een nieuwe inval in Oekraïne. Washington dreigt Rusland af te sluiten van het internationale betalingssysteem Swift, wat de Russische handel met de rest van de wereld zou bemoeilijken.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gaan ook stemmen op om Nord Stream 2 alsnog in het vizier te nemen. De 1.244 kilometer lange gaspijpleiding, die Rusland via de Baltische Zee met Duitsland verbindt, is de Amerikanen al lang een doorn in het oog.

Zij vrezen dat het project Europa nog afhankelijker gaat maken van Russisch gas. Bovendien dreigt Oekraïne miljarden aan transitie-inkomsten mis te lopen als het Russische staatsgasbedrijf Gazprom een alternatieve gasroute naar Europa heeft.