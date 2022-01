Ondanks blokkering recordomzet voor Suezkanaal

Het Suezkanaal heeft in 2021 een omzet van omgerekend zowat 5,5 miljard euro geboekt. Het gaat om het beste resultaat ooit, en dat ondanks de blokkering van het kanaal in maart.

Het recordjaar komt er ondanks de blokkering op 23 maart. Het containerschip Ever Given van de rederij Evergreen was na een zandstorm dwars vast komen te zitten in het Suezkanaal. Het duurde zes dagen om het schip los te krijgen. Intussen waren honderden schepen geblokkeerd. Volgens SCA kostte de blokkering dagelijks tussen de 12 tot 15 miljoen dollar.