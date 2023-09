Van Polen tot Taiwan en de VS. Er komt ‘een waterval van verkiezingen’ aan die de oorlog in Oekraïne zal bepalen. De uitkomst beslist mee over de plaats die Europa nog kan opeisen in een gefragmenteerde wereld, zegt de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev. ‘Als de VS van regering wisselen, breekt de Europese eensgezindheid over Oekraïne.’