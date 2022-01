Regering Kazachstan treedt af na gasrellen

In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, kwamen duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de hoge gasprijzen.

In grote delen van Kazachstan zijn zware protesten uitgebroken vanwege een verdubbeling van de gasprijs. De regering nam dinsdagavond ontslag.

Woedend waren de inwoners van de voormalige uitgestrekte Sovjetrepubliek, toen op de eerste dag van het jaar de gasprijzen plots verdubbelden. Van 50 à 60 Kazachse tenge (10 à 12 eurocent) naar 120 tenge (24 eurocent) per liter vloeibaar petroleumgas (lpg).

De rellen waren zo hevig dat president Kassym-Jomart Tokajev de noodtoestand uitriep in de grootste stad Almaty en in delen van het olierijke westen van het land. De noodtoestand is tot 19 januari van kracht, meldt de presidentiële website.

Protesten van duizenden mensen zijn zeldzaam in Kazachstan. In het land, dat in 1991 onafhankelijk werd, worden demonstraties niet of nauwelijks getolereerd.

De politie zette traangas in en vuurde geluidsgranaten af op een menigte van 5.000 mensen. Meer dan 200 demonstranten werden gearresteerd, 95 politieagenten raakten gewond.

'Treed af!'

De president beloofde de gasprijs terug te draaien, maar dat kon de gemoederen niet bedaren. De demonstranten keerden zich al snel tegen de regering. 'Treed af, regering', klonk het.

Kazachstan lijdt ook onder de economische crisis in Rusland, met een devaluatie van de Kazachse munt en een hoge inflatie tot gevolg.

Die eis werd in de nacht van dinsdag op woensdag ingewilligd. De regering van premier Askar Mamin bood haar ontslag aan. Vicepremier Smajlov Alichan Aschanovitsj werd benoemd tot interim-premier. De demissionaire ministers voeren hun taken uit tot een nieuw kabinet is gevormd.