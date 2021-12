Rusland linkt ontmijning Oekraïense crisis aan vertrek NAVO uit Oost-Europa

Rusland is bereid per direct te praten over een ontzenuwing van de Oekraïense crisis. 'In ruil eisen we wel spijkerharde garanties over een vertrek van de NAVO uit Oost-Europa en de belofte dat de alliantie wegblijft uit de ex-Sovjet-Unie', liet Moskou vrijdag weten.

De Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne blijft de betrekkingen tussen Moskou en het Westen onder hoogspanning zetten. De Europese leiders hadden het Kremlin donderdagnacht na afloop van de Europese top nog eens gewaarschuwd voor 'immense gevolgen' bij verdere militaire agressie tegen Oekraïne. Ook hadden ze gezinspeeld op 'nieuwe beperkende maatregelen in coördinatie met partners' - lees: de afkondiging van extra sancties in samenspraak met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Russen deden vrijdag een tegenzet.

Tegen alle diplomatieke gebruiken in publiceerde het Kremlin enkele documenten met voorstellen die ze eerder deze week overhandigden aan een Amerikaanse delegatie die op bezoek was in Moskou. Die bevatten een opsomming van Russische 'verzoeken'.

Gaat het Westen daarop in, dan is Rusland bereid om 'vanaf zaterdag' in Genève te onderhandelen over een ontmijning van de Oekraïense crisis en een reset van de relaties met de Verenigde Staten en hun bondgenoten, gaf Sergei Riabkov, de nummer twee op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, aan.

Vetorecht

'De VS en hun NAVO-partners moeten hun vijandige acties tegen ons land onmiddellijk stopzetten, ook ongeplande oefeningen en manoeuvres van hun militaire vloot en vliegtuigen', ging Riabkov voort. 'Rusland blijft de huidige situatie niet meer tolereren', voegde hij eraan toe.

Moskou eist nogmaals spijkerharde garanties dat de NAVO niet verder oostwaarts uitbreidt en voormalige Sovjetstaten, zoals Oekraïne en Georgië, nooit toelaat tot de alliantie. Het hengelt opnieuw naar vetorecht over een Oekraïens NAVO-lidmaatschap, ook al heeft het trans-Atlantische bondgenootschap die optie al enkele keren van tafel geveegd.

Daarnaast dringt Moskou er bij het Westen op aan geen troepen en wapens te ontplooien in Oost-Europese landen, 'tenzij in uitzonderlijke gevallen en met het uitdrukkelijke fiat van Rusland en de NAVO-leden'.

Voorts moet de alliantie beloven af te zien van 'alle militaire activiteiten in Oekraïne, Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië', en zeker geen militaire bases bouwen in ex-Sovjetstaten die geen lid zijn van de NAVO.

Nucleaire wapens

Moskou wil ook op de hoogte gehouden worden van militaire oefeningen van de NAVO. Aan zo'n manoeuvres zouden ook maar een beperkt aantal soldaten mogen deelnemen in gebied dat grenst aan Rusland of aan landen in zijn invloedssfeer.

'De twee partijen moeten bevestigen dat ze elkaar niet als tegenstander zien. Ze moeten ermee instemmen alle conflicten op een vreedzame manier op te lossen en geen geweld tegen elkaar te gebruiken', staat in de documenten. 'En Rusland en de VS moeten overeenkomen geen nucleaire wapens te ontplooien buiten hun eigen grondgebied.'

De kans dat het Westen met al die eisen instemt, is nihil. 'We hebben de Russische voorstellen ontvangen en we bespreken die met onze partners. Maar we zullen nooit gesprekken voeren over de Europese veiligheid zonder onze Europese bondgenoten en partners', zei Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis.

Ze sloot elk 'compromis' op basis van de Russische voorstellen uit. 'Alle landen hebben het recht te beslissen over hun eigen toekomst en hun buitenlands beleid zonder onderworpen te zijn aan invloed van buitenaf', legde ze uit.

De VS zijn wel bereid te praten met Rusland, liet een hoge Amerikaanse functionaris enkele uren later weten. 'Maar de Russen weten ook dat verschillende voorstellen onaanvaardbaar zijn', ging hij voort. 'Wij hebben ook een lijst met gedragingen van Rusland die ons zorgen baren.'

Afleidingsmanoeuvre

Ruslandexpert Konstantin Kalatsjev ziet in de publicatie van de documenten vooral een afleidingsmanoeuvre. 'Voor de Russen is het belangrijk te tonen dat van hen geen dreiging uitgaat en dat zij niet de intentie hebben Oekraïne aan te vallen of een oorlog te beginnen met de VS', zei hij aan het Franse persagentschap AFP.