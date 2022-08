Turkse popster Gülsen krijgt huisarrest na grap over religieuze scholen

De 'Turkse Madonna' Gülsen Bayraktar krijgt huisarrest nadat ze een grap heeft gemaakt over de religieuze scholen waar ook president Erdogan studeerde.

Een klein halfjaar geleden bracht Gülsen Bayraktar de video van haar nieuwste single 'Lolipop' uit. De 46-jarige popster uit Istanboel wordt daarin door twee stugge cipiers achter slot en grendel gezet in een gevangenis. Een blingbling-gevangenis weliswaar, waar ze in een weinig aan de verbeelding overlatende act duidelijk maakt waarom haar fans haar steevast de 'Turkse Madonna' noemen.

Zes maanden later dreigt dat 'Lolipop'-scenario veel realistischer uit te draaien dan de Turkse superster had kunnen denken. Gülsen werd vorige week in Istanboel gearresteerd en naar een gevangenis overgebracht omdat ze zou hebben aangezet tot haat en vijandschap.

Gülsen bracht in maart nog het nummer 'Lollipop' uit.

De aanklacht kwam er nadat Gülsen tijdens een concert in april een grapje had gemaakt over een van haar bandleden. 'Hij heeft gestudeerd aan een Imam Hatip-school', lachte ze. 'Daar komen zijn perversies van.'

Gülsens opmerking deed conservatief Turkije steigeren. De Turkse kreeg al vaker kritiek op haar kledingstijl en haar openlijke steun aan de LGBTQ+-gemeenschap. Maar met de opmerking over de Imam Hatip-scholen was blijkbaar de maat vol.

Het zijn namelijk religieuze scholen waarin de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zelf een oud-leerling, fors in heeft geïnvesteerd. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor imams in opleiding, maar Erdogan ziet ze als een instrument om een nieuwe 'vrome generatie' voort te brengen in Turkije.

Politieke kant

Er zit nog een andere politieke kant aan het verhaal. Critici zien de arrestatie van Gülsen als een poging van Erdogans AKP-partij om de conservatiefste hardliners tevreden te stellen, want volgend jaar vinden presidentsverkiezingen plaats.

Maandag besliste een rechter dat Gülsen de gevangenis mocht verlaten. De zangeres staat wel onder huisarrest tot haar proces. In afwachting leidt de zaak tot hevige discussies in Turkije. Een Turkse regeringsgezinde krant bejubelde Gülsens arrestatie en kopte 'dat de clown dit keer een lijn had overschreden.'