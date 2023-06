Zelfs na migratiedeal blijft Middellandse Zee kerkhof...

Door de ramp met een boot met honderden migranten en vluchtelingen voor de Griekse kust dreigt 2023 een van de dodelijkste jaren op de Middellandse Zee te worden. Het nieuwe Europese migratiepact zal dat niet meteen veranderen. Experts pleiten voor veilige migratiekanalen naar Europa. Maar zelfs dan blijven er ongemakkelijke vragen. Hoeveel mensen mogen binnen? Hoe garanderen we een eerlijke spreiding in Europa? Hoe sturen we mensen die geen papieren krijgen terug?