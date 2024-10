Met vervroegde verkiezingen wil de Japanse premier zijn positie versterken. Maar de gok van Shigeru Ishiba - lang een populaire politieke outsider - kan wel eens verkeerd uitpakken: voor het eerst in 15 jaar is de meerderheid van zijn rechts-conservatieve LDP bedreigd. Dat leidt tot bezorgdheid in financiële en bedrijfsmiddens.