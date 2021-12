Afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi krijgt vier jaar cel

De militaire junta in Myanmar wil voormalige regeringsleidster Aung San Suu Kyi politiek volledig neutraliseren. Maandag werd ze veroordeeld tot vier jaar cel, al kan dat nog oplopen tot meer dan een eeuw.

De afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi werd maandag schuldig bevonden aan het aanzetten tot onrust en het schenden van de coronamaatregelen tijdens de kiescampagne van vorig jaar. Dat meldt een woordvoerder van de Myanmarese junta. Ze kreeg twee jaar voor elk van die aanklachten.

De junta is erop uit Suu Kyi volledig weg te gommen uit het politieke landschap in Myanmar.

'De junta is erop uit om Suu Kyi volledig weg te gommen uit het politieke landschap in Myanmar', zegt Richard Horsey, Myanmar onderzoeker bij International Crisis Group aan The Washington Post.

De ondertussen 76-jarige Suu Kyi werd in totaal aangeklaagd voor minstens elf feiten. Als ze voor alles schuldig bevonden wordt, kan ze veroordeeld worden tot meer dan een eeuw gevangenisstraf.

'Eerlijk proces'

Begin dit jaar werd de regeringsleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, die de verkiezingen met een ruime meerderheid gewonnen had, afgezet door een staatsgreep en gevangengezet door het Myanmarese leger.

De junta houdt ondertussen vol dat Suu Kyi en andere afgezette politieke leiders een eerlijk proces hebben gekregen en dat de rechtbanken onafhankelijk zijn. In de praktijk zien waarnemers en analisten echter dat die rechtbanken ondergeschikt zijn aan het militaire bestuur. Journalisten hebben geen toegang tot het proces en haar advocaten mogen niet de media praten.

Met de uitspraak lijkt de junta voluit te kiezen voor een juridische lynchpartij van Suu Kyi. Eerder werd ze bijna twee decennia onder huisarrest gezet. Toen ze in 2010 toch vrijkwam en haar Nationale Liga voor Democratie (NLD) naar een verpletterde overwinning leidde, kwam er een einde van de militaire junta. Wel controleerde het leger nog een vierde van de parlementszetels en drie belangrijke ministerposten.

De relaties verslechterden opnieuw bij de parlementsverkiezingen van 8 november 2020. Suu Kyi boekte een monsterzege, maar het leger sprak van 'massale stembusfraude'. Dat escaleerde uiteindelijk in een militaire staatsgreep en alweer een arrestatie van Suu Kyi. Dat mondt nu uit in een eerste straf.

Chaos

Ondertussen verdiept de chaos en het protest in Myanmar. Zondag reed een militaire vrachtwagen in op demonstranten in Yangon, waarna militairen het vuur openden op de betogers. Volgens lokale media vielen zeker vijf doden.

Dat brengt het dodentol volgens de plaatselijke ngo Assistance Association for Political Prisoners op meer dan 1.300 mensen, vaak erg jonge mensen. Meer dan 10.000 anderen zijn gearresteerd.

Volgens lokale media zijn zondag opnieuw vijf doden gevallen toen militairen het vuur openden op de eigen bevolking.

Al sinds de militaire staatsgreep van 1 februari protesteren tal van burgers tegen de coup. Het leger sloeg onmiddellijk bruut terug en opende meermaals het vuur op de eigen bevolking. Midden maart noemde de speciale VN-gezant voor de mensenrechten in Myanmar de situatie nog ‘een massamoord’.

In een reactie op het dodelijk optreden van het leger verklaarde de schaduwregering, bestaande uit bondgenoten van Suu Kyi, in september de oorlog aan het leger.

'Moeder Suu'

Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar geweldloze strijd voor democratie en mensenrechten, maar raakte nadien in opspraak vanwege haar ontkenning van grove mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-moslimminderheid. Toen ze zich in 2017 moest verantwoorden voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voor genocide, sprong ze in de bres voor het leger.