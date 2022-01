China draait techsector duimschroeven nog meer aan

China lijkt van plan de techsector in 2022 in een nog strakker keurslijf te stoppen. Vanaf midden februari wacht grote platformbedrijven een grondige veiligheidscheck voor een buitenlands beursavontuur.

The sky is the limit. Dat leek jarenlang het devies voor Chinese techondernemingen. Terwijl buitenlandse firma's ondervonden dat zakendoen in het Aziatische land niet altijd van een leien dakje loopt, lieten de autoriteiten in Peking technologiebedrijven uit de eigen gouw doorgaans ongemoeid. Met een doel: de sector laten uitgroeien tot een te duchten rivaal voor de concurrenten in de Verenigde Staten.

De strategie bleef niet zonder succes. Maar tegelijkertijd ontdekte het regime dat de tactiek ook een keerzijde had. Werknemers en consumenten begonnen te morren over hun behandeling door die bedrijven. Bovendien zagen president Xi Jinping en co. met lede ogen aan hoe de techbedrijven steeds machtiger werden door de schat aan data waarop ze zitten.

Dus lanceerde het regime vorig jaar een offensief om de macht van de sector in te perken. Onder meer met strengere regels, getorpedeerde beursintroducties en recordboetes poogde Peking bedrijven als Alibaba, Tencent of TikTok-moeder Bytedance in de pas te dwingen.

Beursavontuur

En het heeft er alle schijn van dat Xi en co. vastbesloten zijn de techsector in het nieuwe jaar de duimschroeven nog wat extra aan te draaien. De autoriteiten lieten dinsdag weten volgende maand nieuwe regels in te voeren voor grote platformbedrijven die plannen hebben voor een buitenlands beursavontuur.

'Vanaf 15 februari wacht platformbedrijven die beschikken over data van meer dan een miljoen gebruikers een grondige veiligheidscheck voor ze op een buitenlandse beurs kunnen noteren', maakte het Chinese agentschap voor cyberveiligheid bekend.

Vanaf 15 februari wacht platformbedrijven die beschikken over data van meer dan een miljoen gebruikers een grondige veiligheidscheck voor ze op een buitenlandse beurs kunnen noteren. Chinees agentschap voor cyberveiligheid

'Door beursnoteringen bestaat het risico dat essentiële IT-infrastructuur, kerngegevens, belangrijke data of een grote hoeveelheid persoonlijke informatie gecontroleerd of misbruikt worden door buitenlandse overheden', klonk het.

In een afzonderlijke mededeling gaf de instantie ook aan vanaf 1 maart nieuwe regelgeving toe te passen voor het gebruik van technologieën die worden gedreven door algoritmes. 'Ondernemingen moeten gebruikers de mogelijkheid bieden die dienst uit te schakelen', klonk het. Het agentschap verscherpt voorts het toezicht op nieuwe providers die die technologieën gebruiken om informatie te verspreiden.

Hongkong

De nieuwe regels komen niet uit de lucht vallen. Peking had in de zomer van vorig jaar al een verstrenging van de regels voor buitenlandse beursintroducties aangekondigd. Maar een timing had het daar toen niet opgeplakt.

Of de nieuwe regelgeving ook van toepassing is op bedrijven die azen op een beursnotering in Hongkong maakte het agentschap niet bekend. Maar juristen en bankiers leiden uit de formulering van het persbericht af dat dat niet het geval zal zijn.

De nieuwe regels kunnen het pad effenen voor meer beursintroducties in Hongkong. Investeringsbankier

'Hongkong wordt door Peking als een deel van China behandeld en wordt niet als een buitenlandse markt gezien. De nieuwe regels kunnen dan ook het pad effenen voor meer beursintroducties in Hongkong', stelde een investeringsbankier van een westerse instelling aan het Britse persagentschap Reuters.