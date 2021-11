‘China staat op als derde nucleaire supermacht’

Het Chinese leger testte afgelopen zomer een nieuw soort ruimtewapen dat een nucleaire verrassingsaanval mogelijk zou maken. De ontwikkeling van het hypersonische tuig heeft grote implicaties voor de internationale machtsverhoudingen.

De lancering van Spoetnik, de eerste artificiële satelliet in een baan om de aarde, door de Sovjet-Unie in 1957, was een vernedering voor de Verenigde Staten. En het startschot voor de ruimterace tussen Washington en Moskou. Zitten we nu op een gelijkaardig moment, maar dan in de militaire wedloop tussen de VS en China? Volgens generaal Mark Milley, de hoogst geplaatste Amerikaanse militair, lijkt het daarop. ‘Dit heeft veel weg van een nieuw Spoetnik-moment.’

Milley verwees met die uitspraken van vorige maand naar de tests die China in de zomer uitvoerde met een zogenaamd hypersonisch zweefvehikel (hypersonic glide vehicle). Dat is een manoeuvreerbaar wapentuig dat vanaf een raket die in een baan om de aarde zit wordt gelanceerd, en van daaruit met een snelheid hoger dan vijf keer die van het geluid op een doelwit neerstort, al dan niet geladen met een kernkop. Dat de Chinezen dat doel in hun experiment met een 40-tal kilometer zouden hebben gemist, neemt niet weg dat ze een technologische kunde hebben gedemonstreerd die het Westen flink heeft verrast.

Deze week onthulde de Britse zakenkrant Financial Times dat China mogelijk een nog straffere toer uithaalde. In een van de tests zou het hypersonische tuig in volle vlucht nog eens een projectiel hebben afgevuurd. Die raket zou bijvoorbeeld een verdedigingsmechanisme kunnen uitschakelen dat het hypersonische tuig uit de lucht zou kunnen halen. Als dat effectief is gelukt - China wil de tests niet bevestigen maar voerde ze wel vol in het zicht van Amerikaanse satellieten uit - dan lukte Peking een absolute primeur en bewees het ver voor te liggen op andere wereldmachten.

Een kwestie van tijd

Hypersonische wapens, die dus sneller vliegen dan mach 5 (6.125 km per uur), zijn niet nieuw. Meerdere landen werken er al decennia aan, met de VS, Rusland en China op kop. Maar het blijft technologisch een enorme uitdaging, zegt Johan Gallant, kolonel en hoogleraar aan het departement wapensystemen en ballistiek van de Koninklijke Militaire School. ‘De enorme opwarming van het tuig in de atmosfeer vanwege de hoge snelheden is een probleem. Twee andere uitdagingen zijn de aandrijving en de geleiding. Maar dat zijn puur technologische vraagstukken, en dus een kwestie van tijd. Fysisch zijn er geen beperkingen. Het komt neer op ontwikkeling en dus op budget.’

De uitbreiding van de Chinese capaciteit vervlakt de machtsbalans. Het voordeel van de VS wordt kleiner en kleiner. Alexander Mattelaer Defensiespecialist aan de VUB

Het grote militaire voordeel van die geavanceerde wapens is dat ze de kans om te reageren flink verkleinen. Zelfs als ze niet met een kernwapen geladen zijn, kunnen ze een enorme impact hebben. In tegenstelling tot gewone ballistische raketten, die vanaf de lancering een vaste en dus voorspelbare baan volgen, kunnen de hypersonische hun richting aanpassen. Bovendien vliegen ze minder hoog. De Amerikanen vrezen dat een Chinees hypersonisch wapen de bestaande afweergordel, die 400 miljard dollar kost, kan omzeilen. De VS hebben hun antiraketsysteem vooral ingesteld op aanvallen vanuit het noorden, terwijl de hypersonische raketten van over de Zuidpool kunnen komen.

Experts zijn het ermee eens dat de Chinese doorbraak veel weg heeft van een Spoetnik-moment dat een steeds intensere wedloop aftrapt, al blijft het door gebrek aan transparantie moeilijk in te schatten hoe ver de VS en China echt staan. Dat het Pentagon gealarmeerd reageert, kan deel zijn van het politieke spel om meer budget los te wrikken voor de verdere ontwikkeling van het eigen arsenaal. Met Chinese hypersonische wapens nu is het zoals met Russische kernwapens in de Koude Oorlog: als de anderen er hebben, moeten de VS ze ook hebben, en liefst meer.

‘Het klopt zeker dat de defensiegemeenschap in de VS verontrust is over de richting waarin de Chinezen evolueren’, zegt Alexander Mattelaer, defensiespecialist aan de Vrije Universiteit Brussel en het Egmontinstituut. Hij waarschuwt ervoor dat de ware impact verder gaat dan de technologische vooruitgang. ‘De uitbreiding van de Chinese capaciteit vervlakt de machtsbalans. Het voordeel van de VS wordt kleiner en kleiner.’

Dat heeft onmiddellijke gevolgen in de regio. Buurlanden van China rond de Oost- en de Zuid-Chinese Zee die bondgenoten zijn van de VS, zoals Japan of Zuid-Korea en uiteraard ook Taiwan, rekenen voor hun verdediging op Washington. De Amerikanen kunnen in het geval van een conflict in de regio dreigen met escalatie en met hun militaire macht. Maar die maakt op China steeds minder indruk als de Amerikaanse voorsprong taant. ‘China hoeft de Amerikaanse escalatie steeds minder te vrezen.’