China wordt strenger voor beursgang in buitenland

China is van plan het toezicht op de buitenlandse aandelenverkoop van binnenlandse bedrijven te verscherpen. Beursgangen in het buitenland die 'een bedreiging voor de nationale veiligheid' zou kunnen vormen, kunnen verboden worden.

Alle Chinese bedrijven die een beursintroductie of een bijkomende verkoop van aandelen in het buitenland nastreven, moeten zich registreren bij de CSRC, de Chinese toezichthouder voor de effectenhandel. Dat blijkt een document dat het persbureau Bloomberg vrijdag kon inkijken.

Sluiproute

De CSRC zegt nu dat de bestaande regels verouderd waren, en dat de voorgestelde nieuwe regels de wens van China weerspiegelen om zich verder open te stellen en niet draaien om 'het aanscherpen van het beleid'. 'Nu we onze markt steeds meer openstellen, wordt het toezicht op bedrijven die in het buitenland beursgenoteerd zijn belangrijker. De regelgeving moet een gezondere en duurzamere ontwikkeling op langere termijn mogelijk maken', zegt de CSRC.

Technologieoorlog

De verstrengde controles zijn de nieuwste move van president Xi Jinping om grip te krijgen op overzeese noteringen. Begin deze maand nog trok de taxi-app Didi na amper vijf maanden op Wall Street de deur al achter zich dicht. Didi ruilde zijn notering in New York in voor eentje op de beurs van Hongkong .

Didi was het eerste grote slachtoffer in de technologieoorlog die Peking en Washington aan het uitvechten zijn. De Amerikaanse beurswaakhond SEC kondigde aan dat buitenlandse (lees: Chinese) bedrijven voortaan hun boeken moeten openen voor Amerikaanse auditfirma's, anders dreigt de schrapping van de beurs. De Chinese overheid ziet daar een manoeuvre in om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, en ziet 'strategisch belangrijke' bedrijven - waartoe het Didi rekent - daarom liever niet meer in New York noteren.