Japan zet recordbegroting van 830 miljard euro in de steigers

Voor het tiende jaar op rij heeft de Japanse regering een recordbegroting in de steigers gezet. Liefst 107.600 miljard yen (830 miljard euro) wil de ploeg van premier Fumio Kishida in het begrotingsjaar 2022-2023 - dat op 1 april volgend jaar begint - uitgeven.

Het bedrag verbaast waarnemers niet. Net als zowat alle andere landen ter wereld incasseerde de op twee na grootste economie ter wereld in 2020 een ferme tik door de coronapandemie. In 2021 knoopte het land weliswaar weer met groeicijfers aan maar het herstel blijft, door de voortdurende coronadreiging, broos.

Daarom is de Japanse regering van plan de economie in het komende begrotingsjaar extra te doperen. Ze heeft voor 36.000 miljard yen stimulusmaatregelen in de boeken ingeschreven. Voor het versterken van de welvaartsstaat trekt ze 36.300 miljard yen uit.