Ma Xingrui, de nieuwe gesel van de Oeigoeren

Midden in een diplomatieke storm vervangt Peking de leider van de omstreden provincie Xinjiang. De nieuwe baas, Ma Xingrui, lijkt de repressie van de Oeigoeren niet te zullen stoppen.

Voor Ma Xingrui was maandag zijn eerste werkdag als secretaris van de Communistische Partij in de provincie Xinjiang. De 62-jarige ingenieur kreeg afgelopen weekend te horen dat hij is benoemd tot hoogste baas in de omstreden regio. Hij vervangt Chen Quanguo, die wordt gezien als de architect van de keiharde repressie van de Oeigoeren, de lokale moslimbevolking.

Via de krant Xinjiang Daily, het gezagsgetrouwe propagandakanaal, liet Ma weten dat hij het werk van zijn voorganger rigoureus voortzet. Onder het bewind van de nieuwe leider wordt de 'continue en langdurige sociale stabiliteit in Xinjiang krachtig bevorderd'. Van een koerswijziging of afzwakking van de repressie lijkt geen sprake.

Sommige analisten verwachten dat Ma in de eerste plaats naar Xinjiang wordt gestuurd om de economische ontwikkeling in goede banen te leiden. Hij was de voorbije vijf jaar gouverneur van de zuidwestelijke provincie Guandong, dat al decennia het kloppende hart is van de Chinese industrie.

Maanverkenning

Voor hij opklom in de communistische hiërarchie was Ma, afgestudeerd als ruimtevaartingenieur, de topman van een rist technologische instellingen. Hij was onder andere verantwoordelijke van de Chang'e-3, China's maanverkenningsmissie in 2013 en een mijlpaal in de ruimtewedloop met de Verenigde Staten.

In november 2013, een maand voor de lancering van de Chang'e-3, ging Ma de politiek in. Een kwarteeuw nadat hij zich had aangesloten bij de Communistische Partij werd hij naar Guangdong gestuurd. Hij werd er eerst partijsecretaris van de miljoenenstad Shenzen, zowat de bakermat van het Chinese economische succes. Later werd hij de grote baas van de hele provincie.

75% Zonnepanelen De provincie Xinjiang is goed voor driekwart van de wereldwijde productie van polysilicium, een cruciale grondstof voor zonnepanelen.

De timing van de transfer naar Xinjiang is opmerkelijk. Eind vorige week ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden een wet die de import verbiedt van zowat alle goederen uit Xinjiang. De demarche kwam er na berichten over dwangarbeid door Oeigoeren. Xinjiang is goed voor 20 procent van de wereldwijde katoenproductie en levert driekwart van polysilicium, een cruciale grondstof voor zonnepanelen.

Katoen en zonnepanelen

Bidens beslissing zette nog maar eens druk op de gehavende relaties met China. Het communistische regime ligt al jaren onder vuur voor de repressie in Xinjiang. Ex-partijchef Chen belandde op een Amerikaanse sanctielijst wegens zijn rol in 'de uitvoering van een alomvattend programma voor de surveillance, detentie en indoctrinatie' van de Oeigoeren.

Ruim 1 miljoen Oeigoeren zitten vast in kampen, waar ze worden ingezet voor dwangarbeid.

De autoriteiten zetten niet alleen hightech, waaronder digitale tracering en gezichtsherkenning, in om de lokale bevolking te onderdrukken. Ruim 1 miljoen Oeigoeren zitten vast in gevangeniskampen, waar ze worden ingezet voor dwangarbeid. Volgens Peking gaat het om heropvoedingskampen in de strijd tegen het moslimextremisme, waar de gevangenen een vak kunnen leren.