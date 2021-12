Prodemocratische mediatycoon Jimmy Lai opnieuw veroordeeld voor wake in Hongkong

De Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai (74) is opnieuw veroordeeld tot een celstraf voor aanzetten tot deelname aan een herdenking van het Tiananmenprotest.

De rechtbank in Hongkong heeft drie prominente prodemocratische activisten donderdag schuldig bevonden aan (aanzetten tot) deelname aan een verboden bijeenkomst ter herdenking van de dodelijke studentenprotesten in 1989 in Peking.

De politie arresteerde achteraf tientallen activisten. Jimmy Lai, de voormalige eigenaar van de inmiddels opgedoekte regeringskritische tabloid Apple Daily, de mensenrechtenadvocaat Chow Hang-tung en de voormalig journaliste en oppositielid Gwyneth Ho waren de enigen die hun onschuld voor de rechtbank verdedigden. Zestien anderen kregen al celstraffen tussen de zes en tien maanden.

Verboden herdenking

Volgens de rechtbank is ruimschoots bewezen dat Lai en Chow mensen opriepen om naar de wake te komen op het Tiananmenplein. Chow had opgeroepen om in heel Hongkong kaarsjes aan te steken, ook in Victoria Park, waar de herdenking zou plaatsvinden.

Lai had dan weer 15 minuten in dat park doorgebracht en deed volgens de rechter zijn best om mensen aan te moedigen de herdenking te steunen en naar de 'verboden bijeenkomst' te gaan, ook al sprak hij niet. Ho is veroordeeld voor deelname aan de herdenking.

Veiligheidswet

Decennialang herdachten tienduizenden mensen in Hongkong elk jaar de slachtoffers van het Tiananmenprotest, dat door Peking met geweld de kop in werd gedrukt. Maar zowel dit jaar als in 2020 kregen de organisatoren geen toestemming meer, vanwege het coronavirus en zorgen over de openbare veiligheid.