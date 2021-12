Spanningen met Westen drijven China en Rusland in elkaars armen

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping spraken elkaar woensdag via een videolink.

Nu Rusland en China op ramkoers liggen met het Westen groeien de grootmachten naar elkaar toe. Via een doorgedreven samenwerking beloven ze 'elkaars veiligheidsbelangen te beschermen'. 'Zo dragen we bij tot een rechtschapene wereldorde.'

Drie decennia na de ontbinding van de Sovjet-Unie lijkt de wereld stilaan weer in een Koude Oorlog-stramien te belanden. De Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne en de daarmee gepaard gaande vrees voor een inval zetten het Westen er al enkele weken toe aan krasse taal te spreken aan het adres van Moskou.

Maar ook China loopt, vanwege mensenrechtenschendingen tegen de moslimminderheid in de provincie Xinjiang en het repressieve optreden tegen prodemocratische stemmen in Hongkong, al een tijd in het vizier van de Verenigde Staten, Europa en hun bondgenoten. Strafmaatregelen zijn hun beider deel.

De essentie Nu de spanningen met het Westen oplopen lijken Rusland en China elkaar steeds meer op te zoeken.

Via een doorgedreven samenwerking willen de twee buurlanden elkaars veiligheidsbelangen beter beschermen.

Ze gaan er prat op bij te dragen tot de vorming van een nieuwe wereldorde.

Daarin zijn 'niet-inmenging in interne aangelegenheden' en het 'respect voor elkaars belangen' belangrijke pijlers.

Die almaar oplopende spanningen met het Westen lijken Rusland en China in elkaars armen te drijven. Dat bleek woensdag na een videoconferentie tussen Vladimir Poetin, de sterke man in het Kremlin, en de Chinese leider Xi Jinping.

Krachten bundelen

'Onder het mom van 'democratie' en 'mensenrechten' mengen bepaalde buitenlandse machten zich in de interne aangelegenheden van Rusland en China. Ze treden zo het internationaal recht en erkende normen in internationale betrekkingen met de voeten', zei Xi.

China en Rusland moeten meer inspanningen leveren om elkaars veiligheidsbelangen beter te beschermen. Xi Jinping Chinese president

Hij riep zijn 'goede vriend' Poetin op de krachten te bundelen. 'China en Rusland moeten meer inspanningen leveren om elkaars veiligheidsbelangen beter te beschermen', ging de Chinese president voort.

Hij hield een pleidooi om de samenwerking in het economische, energie- en defensiedomein op te schroeven. Die kreeg de afgelopen jaren een boost. Volgens Rusland hing aan de bilaterale handel tijdens de eerste elf maanden van 2021 een prijskaartje van 123 miljard dollar, een jaar-op-jaarstijging met 31 procent.

Nieuwe wereldorde

Xi's oproep tot een nog meer doorgedreven samenwerking viel niet in dovemansoren in Moskou. Volgens Poetin zijn de twee landen goed op weg om een 'nieuw model van interstatelijke samenwerking in de 21ste eeuw' te creëren.

Dat heeft volgens de Russische president twee belangrijke pijlers: niet-inmenging in interne aangelegenheden van de andere partij en het respect voor elkaars belangen.

Door onze acties op het wereldtoneel te coördineren en internationale problemen op een verantwoordelijke manier te benaderen zijn we uitgegroeid tot een stabiliserende factor in internationale aangelegenheden. Vladimir Poetin Russische president

'Door onze acties op het wereldtoneel te coördineren en internationale problemen gezamenlijk en op een verantwoordelijke manier te benaderen zijn we uitgegroeid tot een stabiliserende factor in internationale aangelegenheden. We dragen bij tot de vorming van een rechtschapene wereldorde, gebaseerd op het internationaal recht', zei Poetin.

Biden

Het gesprek tussen de leiders van de twee grootmachten kwam er een week nadat de Russische leider overleg gepleegd had met zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden. De Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens domineerde dat onderhoud.

De Amerikanen vrezen dat Poetin zijn leger klaarstoomt om begin 2022 een inval te doen in het buurland. Moskou spreekt die beweringen tegen. Dat benadrukte het Russische staatshoofd de afgelopen dagen ook tijdens beraad met Europese leiders zoals de Franse president Emmanuel Macron of de Britse premier Boris Johnson.

Door massaal soldaten te sturen naar de grens met Oekraïne lijkt Poetin het Westen en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) vooral te willen bewegen tot 'veiligheidsgaranties'. Hij aast op de belofte dat de alliantie niet verder oostwaarts uitbreidt, ook al hengelt onder meer Oekraïne naar NAVO-lidmaatschap.

De sterke man in Moskou betoogt dat een expansie van het trans-Atlantische bondgenootschap naar het oosten in strijd zou zijn met beloftes die het Westen in 1991, na de val van de Sovjet-Unie, deed. Tijdens zijn onderhoud met Poetin zei Xi zijn Russische gesprekspartner 'volledige steun' toe in het dossier.

Winterspelen

De twee wereldleiders spraken af elkaar begin februari volgend jaar rendez-vous te geven in Peking. Poetin reist dan naar China voor de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen.