Studente in Iran opgepakt na protest in ondergoed

De protestactie van een studente in Teheran wordt wereldwijd opgepikt als een daad van verzet tegen het Iraanse islamitische regime. De vrouw werd opgepakt nadat ze zich in het openbaar had uitgekleed.

Op sociale media circuleren sinds zaterdag beelden van een vrouw die in ondergoed en met onbedekte haren rondloopt bij de Azad-universiteit in Teheran. Volgens meerdere berichten gaat het om de universiteitsstudente Ahoo Daryaei.

Volgens het Iraanse studentenplatform Amir Kabir kleedde de vrouw zich uit om te protesteren tegen de kledingvoorschriften in het land. Vrouwen moeten in het openbaar verplicht een hoofddoek dragen , net als lange, loszittende kleding.

Met haar actie zou de studente gereageerd hebben op een confrontatie die ze had met de paramilitaire Basij-militie, waaraan de Iraanse zedenpolitie gelinkt is. Die zou volgens Amir Kabir en de mensenrechtenorganisatie Amnesty International de vrouw hebben aangesproken omdat ze geen hoofddoek droeg en zou haar kleding hebben verscheurd.

Een andere video die rondgaat op sociale media toont hoe de uitgeklede vrouw in een auto wordt geplaatst en afgevoerd. De directeur van de afdeling publieke relaties van de universiteit verklaarde dat de vrouw naar een politiekantoor werd gebracht en psychische problemen had.

Uitzonderlijk protest

De actie van de vrouw krijgt online veel bijval. Ze wordt gezien als een daad van verzet tegen het islamitische regime in Iran. De beelden worden gedeeld op de sociale media en gebruikt in cartoons uit protest tegen de regering. 'Dit is heel uitzonderlijk, het is nog nooit voorgevallen dat een vrouw haar kleren uitdoet uit protest', zei Elly Mansoury, politicologe aan de VUB, tegen VRT NWS.