Taiwan, cruciale pion op schaakbord van de wereldpolitiek: ‘We zijn een doorn in het oog van China’

In de clash tussen China en de VS is Taiwan de belangrijkste pion op het schaakbord van de wereldpolitiek. Voor veel van de 23 miljoen inwoners op het bergachtige eiland klinkt de toenemende agressie van de grote overbuur al decennia als ruis op de achtergrond, maar het lot van Oekraïne heeft iets losgemaakt. ‘We zitten gesandwicht tussen twee supermachten.’