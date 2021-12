Tijd dringt om hongersnood in Afghanistan af te wenden

Een ondervoede baby wordt behandeld in het medisch centrum van Artsen zonder Grenzen in Herat.

Nu de Afghaanse banken op instorten staan, wordt het land geconfronteerd met een nieuwe strijd; die tegen de honger. Terwijl de taliban het Westen probeert te paaien, tikt de klok.

'Met de hulp van God, versloeg ons land de Amerikanen.' Die leuze stond sinds de machtsovername van de taliban in grote letters op de muur van de Amerikaanse ambassade in Kabul. Dat de letters onlangs overschilderd werden, is geen toeval. De Afghaanse economie zit in vrije val en hoogmoed is niet meer op zijn plaats. Zonder extra dollars loert hongersnood voor miljoenen Afghanen.

De Verengde Naties waarschuwen dat maar liefst de helft van de 23 miljoen inwoners extreme honger riskeert. Bijna 9 miljoen zouden deze winter hongersnood lijden. Woensdag viel de eerste sneeuw in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.

De essentie De taliban zitten verwikkeld in een economische oorlog. Het Afghaanse bankensysteem staat op imploderen en de inflatie maakte brood al dubbel zo duur.

Meer dan de helft van de bevolking stevent af op extreme honger.

De taliban probeert het Westen te paaien maar vangt vooral bot.

De VN en internationale organisaties luiden de alarmbel, al is de vraag of humanitaire hulp nog op tijd komt met de winter voor de deur.

Het ging economisch al langer slecht in Afghanistan, waar vooral de injectie van dollars de economie draaiend hield. De Afghaanse centrale bank ontving honderden miljoenen aan internationale hulp. Veelzeggend is dat de centrale bank van Afghanistan, een arm ontwikkelingsland, ruim 9 miljard dollar aan reserves had.

Maar sinds de machtsovername door de taliban midden augustus is de geldkraan dichtgedraaid. De reserves van de centrale bank zijn bevroren en de hulp via de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd stilgelegd. Met daarbovenop nog eens Amerikaanse sancties ligt de economie, die al aan elkaar hing met spuug en paktouw, plat.

De bankensector is bijna volledig gecrasht. Afghanen kunnen amper contant geld opnemen, omdat de banken zelf op zwart zaad zitten. Geen burger vertrouwt zijn of haar bank nog en probeert er zo snel mogelijk zijn geld weg te halen.

Brood

De Afghaanse munt devalueert snel. Afghanistan is een importland en moet veel basisproducten - gas, meel, olie - in dollars aankopen.

De bevolking betaalt het gelag. Zo verdubbelde dinsdag de broodprijs van 10 naar 20 Afghani. Er gaan verhalen van mensen die na hun inboedel zelfs kinderen verkopen om de rest van het gezin te redden. Anderen zien geen andere mogelijkheid dan te vertrekken naar Europa, of de kinderen er alleen naartoe te sturen.

'Het aantal patiënten met ondervoedingsverschijnselen is verdubbeld', zegt Gaëtan Drosart, de coordinator van de activiteiten van Arsten zonder Grenzen (AZG) in Afghanistan. In Herat baat de organisatie een medisch centrum uit waar ze het aantal bedden al moest verhogen. 'Meer en meer mensen vrezen dat hun kinderen de winter niet zullen doorkomen.'

Taliban

Burgers - ook vrouwen - komen met gevaar voor eigen leven steeds meer op straat om te protesteren.

Het Islamitisch Emiraat wil goede betrekkingen en economische betrekkingen met alle landen. Mullah Mohammad Hassan Akhund Premier van Afghanistan

Dat de taliban anti-Amerikaanse leuzen overschilderen, biedt weinig vooruitzichten om de bevroren tegoeden en de sancties ongedaan te maken. Wel past het in een toon die opmerkelijk constructiever wordt. 'Het Islamitisch Emiraat wil goede betrekkingen en economische betrekkingen met alle landen', zei premier Mullah Mohammad Hassan Akhund eind november.