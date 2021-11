Danny Fenster, de opgesloten journalist die plots vrijgelaten werd in Myanmar

De vrijgelaten journalist Danny Fenster (l.) met de Amerikaanse diplomaat Bill Richardson. Fenster is fel vermagerd in de gevangenis.

Met de hulp van een voormalige diplomaat is de Amerikaan Danny Fenster vrijgelaten uit een beruchte gevangenis in Myanmar. De militaire junta die er de plak zwaait, was zinnens de journalist elf jaar vast te houden.

Nauwelijks drie dagen na zijn veroordeling tot elf jaar cel in Myanmar nam de Amerikaan Danny Fenster een vlucht naar zijn geboortestad Detroit. Bijna zes maanden geleden was dat ook al het plan. Op 24 mei werd de 37-jarige journalist echter zonder noemenswaardige reden in de terminal opgepakt door de Myanmarese politie. Bestemming: Insein (spreek uit 'insane') Prison nabij de oude hoofdstad Yangon.

In de beruchte gevangenis, waar dagenlange folteringen schering en inslag zijn, kreeg Fenster te horen dat hij beschuldigd werd van het aanstoken van een opstand tegen het regime. Sinds begin dit jaar zwaait een militaire junta de plak in Myanmar. Regeringsleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi werd door het leger gevangengezet, net als duizenden burgers die protesteerden tegen de bloedige staatsgreep. Insein, dat uit de Britse koloniale tijd dateert, is voorzien op 5.000 gevangenen, maar herbergt dubbel zoveel mensen sinds de coup.

De hoofdredacteur van het onlinemagazine Frontier Myanmar verbleef er met minstens 47 lokale journalisten. Als enige westerse journalist werd hij afgelopen vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar, wegens provocatie en inbreuken op de immigratiewetgeving. Net voor het vonnis viel, werden de aanklachten plots een stukje zwaarder. Fenster werd beticht van opruiing en terrorisme, allebei goed voor levenslange opsluiting als maximumstraf.

De zware straf was een wraakactie voor Fensters tijd bij de regimekritische nieuwssite Myanmar Now. Alleen vertrok de Amerikaanse journalist daar nog voor de militaire coup plaatsvond. 'Danny had in juli 2020 ontslag genomen en trad de maand daarop in dienst bij Frontier. Er is absoluut geen basis om Danny te veroordelen voor deze aanklachten', stelde het onafhankelijke Frontier Myanmar eerder. Hoewel zijn werkgever dat kon staven met documenten van de belastingen en sociale zekerheid, bleef Fenster achter de tralies na een grote amnestieronde in oktober.

Humanitair bezoek

De fel vermagerde journalist heeft zijn plotse vrijlating te danken aan de tussenkomst van Bill Richardson. De voormalige diplomaat en ex-gouverneur van de Amerikaanse staat New Mexico trok naar Myanmar voor een 'privaat humanitair bezoek'. Na persoonlijke onderhandelingen met generaal Min Aung Hlaing, de leider van de militaire junta, mocht Fenster beschikken, klinkt het in een mededeling.

Het is niet de eerste keer dat Richardson zoiets klaarspeelt. De Democraat gaat er prat op de banden gaaf te houden met landen die Washington doorgaans links laat liggen. Eerder kreeg hij de Venezolaanse president Nicolás Maduro zover om Amerikaanse staatsburgers vrij te laten die het op hem gemunt hadden. In 1994 ontmoette hij de afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi thuis, toen ze onder huisarrest stond.