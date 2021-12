Verstandshuwelijk Aung San Suu Kyi met junta eindigt opnieuw in huisarrest

De Myanmarese junta heeft de Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi veroordeeld tot twee jaar huisarrest. Het 'schijnproces' ontlokt grote kritiek.

Het verstandshuwelijk met de militaire junta die ze zo lang bestreed, verglijdt voor Aung San Suu Kyi van kwaad naar erger. De 76-jarige activiste en gewezen politiek leider van Myanmar werd maandag, net als haar rechterhand en ex-president Win Myint, veroordeeld tot vier jaar huisarrest wegens opruiing en het overtreden van de covidregels.

Dat legerleider en premier Min Aung Hlaing hun straf daarna met twee jaar inkortte, doet het internationale protest tegen het 'schijnproces' en 'politiek gemotiveerde' vonnis allerminst verstommen. Suu Kyi hangt nog een resem aanklachten boven het hoofd, van corruptie over verkiezingsfraude tot het lekken van staatsgeheimen, waarvoor ze ruim een eeuw straf moet vrezen. Het is het algemeen gevreesde gevolg van de coup eerder dit jaar, waarmee de junta 'The Lady' voorgoed het zwijgen wil opleggen. De cirkel van haar tragische leven lijkt rond.

Vreedzaam verzet

Suu Kyi is de dochter van Aung San, die in Myanmar nog altijd vereerd wordt als Vader van de Natie. Als premier van de toenmalige Britse kroonkolonie Birma was hij de drijvende kracht achter 's lands onafhankelijkheidsstreven. Een halfjaar voor die droom realiteit werd, werd Aung San vermoord.

Terwijl de prille natie snel afgleed naar een militaire dictatuur, woonde Suu Kyi vooral in het buitenland. In India en Nepal, waar haar moeder ambassadrice was. En in het Verenigd Koninkrijk, waar ze studeerde aan de universiteit van Oxford, haar echtgenoot leerde kennen en haar kinderen geboren werden.

Pas in 1988 keerde Suu Kyi terug naar haar getroebleerde vaderland. Om voor haar zieke moeder te zorgen. En leiding te geven aan het ontluikende burgerprotest tegen de junta. Haar pleidooi voor vreedzaam verzet, geïnspireerd door Mahatma Ghandi en Martin Luther King, bezorgde Suu Kyi in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. Maar leidde er ook toe dat ze tot 2010 af en aan onder huisarrest werd geplaatst. Toen haar echtgenoot in Engeland op sterven lag, weigerde ze het aanbod hem te bezoeken. Ze vreesde dat ze niet meer zou kunnen terugkeren naar Myanmar.

Genocide

Onder almaar grotere druk van economische sancties vierde het Myanmarese regime het voorbije decennium dan toch ietwat de teugels. Bij de eerste echt vrije verkiezingen in jaren haalde de NLD-partij van Suu Kyi een klinkende zege in 2015. Omdat haar kinderen Brits zijn, mocht ze zelf geen president worden. Maar terwijl Myint de honneurs waarnam, was Suu Kyi de echte leider. Voor zover de junta dat evenwel toeliet.

De militairen behielden een kwart van de parlementszetels, en de machtige ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken. De ontluistering van vrijheidsicoon Suu Kyi was groot, zeker toen de islamitische Rohingya-minderheid massaal aangevallen en uitgedreven werd. 'Genocide' volgens internationale waarnemers, maar Suu Kyi verdedigde haar legertop voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Intussen bleken de democratische hervormingen in haar land ook een pak geringer dan beloofd.