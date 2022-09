Minstens tien doden bij steekpartijen in Canada

Bij steekpartijen op verschillende locaties in Canada zijn zeker tien doden en vijftien gewonden gevallen. De politie houdt een grootschalige klopjacht naar de twee verdachten.

Nadat zondagochtend vroeg de eerste noodoproepen waren binnengekomen, trof de politie tien levenloze lichamen aan op verscheidene plaatsen in de inheemse gemeenschap van James Smith Cree Nation en in het nabijgelegen dorp Weldon, in de westelijke provincie Saskatchewan. 'Meerdere andere slachtoffers raakten gewond. Vijftien van hen zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen', zei een politiewoordvoerder.

De twee verdachten, die geïdentificeerd zijn als de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson, zijn nog op de vlucht. Ze worden door de politie als gewapend en gevaarlijk beschouwd. Hun motief is onduidelijk, net als de band of relatie tussen de twee mannen. Sanderson is geen onbekende voor de politie, want in mei stond hij al op een lijst met verdachten van de provinciale politie.

Schermvullende weergave ©via REUTERS

De verdachten werden het laatste gezien in Regina, de provinciehoofdstad die meer dan 300 kilometer ten zuiden van de plek ligt waar de steekpartijen plaatsvonden. Omdat de klopjacht in een uitgestrekte regio - ongeveer half zo groot als heel Europa - plaatsvindt, wordt de inwoners gevraagd binnen te blijven. 'Verlaat een veilige locatie niet', klinkt het.

In James Smith Cree Nation, de kleine inheemse gemeenschap met ongeveer 2.500 oorspronkelijke bewoners van Canada, is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten vermoeden dat 'bepaalde slachtoffers een specifiek doelwit van de aanvallers vormden, terwijl anderen per toeval zijn aangevallen', stelde de adjunct-commissaris. Een inheemse organisatie denkt dat er drugs in het spel zijn.

Massamoorden

De Canadese premier Justin Trudeau omschreef de steekpartijen op Twitter als 'gruwelijk en verontrustend'. 'Mijn gedachten zijn bij de personen die iemand dierbaar hebben verloren en degenen die gewond raakten', schreef hij.