Chilenen kiezen linkse president

Nadat Kast zijn nederlaag had toegegeven, klonk er in de straten van de hoofdstad een koor van claxons.

Boric heeft beloofd meer aandacht en geld te besteden aan steunprogramma's om de sociaal-economische ongelijkheid in het land tegen te gaan. Hij pleit voor een welvaartsmodel met solidaire pensioenen en een systeem van universele gezondheidszorg. Dat is niet vanzelfsprekend in het Latijns-Amerikaanse land, dat op dat vlak meer geschoeid is op het model van de Verenigde Staten dan op het West-Europese.