Chilenen sturen 'extreme' kandidaten naar tweede ronde presidentsrace

In Chili is de strijd om het presidentschap nog niet beslecht. De ultrarechtse José Antonio Kast en de linkse Gabriel Boric wacht op 19 december een beslissend duel om het leiderschap in het land met de grootste koper- en lithiumreserves ter wereld.

Zowat 15 miljoen Chilenen konden zondag naar het stemlokaal trekken om een opvolger te kiezen voor hun centrumrechtse leider Sebastián Piñera. Zeven kandidaten gooiden zich in de strijd. Zoals verwacht draait de race uit op een duel tussen twee 'extreme' kandidaten.

Volgens zo goed als volledige resultaten wist de ultrarechtse advocaat José Antonio Kast 28 procent van de kiezers te verleiden. Zijn linkse rivaal Gabriel Boric, een oud-studentenleider, kreeg de steun van 26 procent van het electoraat. De vijf andere kandidaten eindigden op ruime afstand.

Omdat niemand meer dan 50 procent van de stemmen verzamelde, volgt op 19 december een tweede ronde tussen de twee koplopers. Waarnemers zetten dat duel nu al weg als de belangrijkste race sinds de terugkeer van de democratie in 1990.

Want Kast en Boric staan een tegenstrijdig maatschappijbeeld en economisch model voor. Terwijl de 55-jarige advocaat vasthoudt aan het 'neoliberale' systeem dat ex-dictator Augusto Pinochet installeerde, moet dat model volgens zijn 35-jarige concurrent net op de schop omdat het geleid heeft tot grote sociale gelijkheid.

Eerste ronde

Na de bekendmaking van de uitkomst van de eerste verkiezingsronde zette Kast de zaken meteen op scherp. 'We gaan vrede, orde, vooruitgang en onze vrijheid terugwinnen. Op 19 december kiest Chili tussen vrijheid en communisme.'

Op 19 december kiest Chili tussen vrijheid en communisme. José Antonio Kast Ultrarechtse presidentskandidaat

Een antwoord van Boric liet niet lang op zich wachten. 'Of we trekken de kaart van een inclusiever, vrijgeviger Chili dat niemand in de steek laat, of we blijven trouw aan de logica van afwijzing, uitsluiting en privileges, waartegen de Chilenen net op straat kwamen.'

Boric verwijst naar de sociale onrust die het Zuid-Amerikaanse land - decennia een oase van politieke en economische stabiliteit in Latijns-Amerika - in 2019 weken in haar greep had. De lagere en middenklasse protesteerde toen tegen de groeiende kloof tussen de rijke elite en het leeuwendeel van bevolking.

Energietransitie

De uitkomst van de presidentsrace houdt ook internationale financiële, economische en bedrijfskringen bezig. Chili kan de komende jaren een belangrijke rol spelen in de mondiale energietransitie omdat het op 's werelds grootste bewezen koper- en lithiumreserves zit. Die metalen zijn cruciaal op het pad naar klimaatneutraliteit.