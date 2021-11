Krijgt 'extreme' Chileense president sleutelrol in mondiale energietransitie?

Voor het eerst sinds de massale straatprotesten van twee jaar geleden krijgen de Chilenen de kans een nieuwe president te kiezen. Twee 'extreme' kandidaten lijken de beste kaarten in handen te hebben.

De Chilenen lijken op een tweesprong te staan. Vertrouwen ze de regie over hun land toe aan een flink linkse of ultrarechtse president? De keuze kan ver nazinderen, want Chili zit op 's werelds grootste koper- en lithiumreserves.

Als het meest welvarende, meest vreedzame en het economisch, politiek en institutioneel stabielste land van Latijns-Amerika. Zo stond Chili decennia geboekstaafd. Terwijl met potten en pannen gewapende boze burgers in andere landen in de regio hun president meer dan eens naar de exit duwden, losten gematigde politici van linkse en rechtse signatuur elkaar in Chili sinds het einde van de dictatuur in 1990 eerder gemoedelijk af.

De essentie In Chili vinden zondag presidents- en parlementsverkiezingen plaats.

Vooral de presidentsrace wekt veel belangstelling op. Die lijkt uit te draaien op een strijd tegen twee extreme kandidaten.

De uitkomst van de stembusslag kan internationale repercussies hebben.

Chili is 's werelds grootste koper- en een van de belangrijkste lithiumproducenten, metalen die een sleutelrol spelen in de energietransitie.

De Chilenen leken op het eerste gezicht ook weinig reden tot klagen te hebben. In drie decennia ging hun levenskwaliteit er door puike economische prestaties op vooruit. In tegenstelling tot veel streekgenoten bleven periodes van hyperinflatie hen bespaard. De werkloosheidsgraad van 7 procent maakte menig Latijns-Amerikaan jaloers. Net als de naar regionale normen bescheiden armoedegraad van 6,5 procent.

Maar dat mooi ogende rapport maskeerde een andere realiteit: een gapende kloof tussen de rijke elite en het leeuwendeel van de bevolking. In het najaar van 2019 barstte de etterbuil open. Honderdduizenden Chilenen uit de lagere en de middenklasse lieten jarenlange opgekropte frustraties over die groeiende sociale ongelijkheid de vrije loop. Wekenlang trokken ze de straat op om beter en betaalbaar onderwijs en dito gezondheidszorg te eisen, net als hogere minimumlonen en pensioenen en een eerlijkere verdeling van 's lands rijkdom over alle burgers.

Verkorven

Hoewel de massademonstraties - mede door corona en het uitzicht op een nieuwe grondwet - grotendeels uitdoofden, dreunde het niet altijd even vreedzaam protest van 2019 na in de presidentsrace. Gematigde politici lijken het voorlopig verkorven te hebben bij het electoraat. Volgens de peilingen vestigen veel kiezers zondag hun hoop op 'extreme' kandidaten: de ultrarechtse José Antonio Kast en Gabriel Boric, de kandidaat van de communisten en het radicaal-linkse Frente Amplio (Breed Front).

Het progressieve parlementslid wist kiezers te roeren door in te spelen op het ongenoegen dat hen in 2019 de straat opdreef. Zijn rechtse rivaal oogstte bijval bij landgenoten die prijs stellen op orde en gezag.

Gabriel Boric, in de voetsporen van Salvador Allende ©AFP 'De wieg van het neoliberalisme stond in Chili. Daar zal het systeem ook ten grave gedragen worden.' Met die woorden maakte Gabriel Boric de voorbije maanden duidelijk dat hij een breuk met de erfenis van de militaire dictatuur voorstaat. Dat de 35-jarige politicus in een favorietenrol belandde in de presidentsrace is een klein mirakel. Hij verzamelde amper voldoende handtekeningen om überhaupt te dingen naar de sleutels van La Moneda, het presidentiële paleis in Santiago de Chile. Maar met het meest linkse discours sinds het presidentschap van Salvador Allende (1970-1973) - 'meer staat, meer minimumloon, meer sociale gelijkheid, meer belastingen voor bedrijven en de invoering van een staatspensioen' - raakte de oud-studentenprotestleider met Kroatische en Catalaanse roots een gevoelige snaar bij de duizenden Chilenen die in het najaar van 2019 massaal op straat kwamen uit protest tegen de sociale ongelijkheid in het land. Beslecht Boric de race in zijn voordeel, dan schopt hij het tot jongste president van zijn land.

Niet alleen politieke waarnemers wachten gespannen de uitkomst van de zwaarst gepolariseerde stembusslag in dertig jaar af. Ook in bedrijfskringen, de mijnbouwsector voorop, wekt de strijd interesse op. Boric en Kast staan een tegenstrijdig economisch model voor (zie inzetten). Maar over hun plannen met de steunpilaar van 's lands economie bleven ze tijdens de campagne vaag.

Klimaatneutraal

Net dat mijnbouwluik maakt dat de Chileense race geen ver-van-mijn-bedshow is. Voor het Zuid-Amerikaanse land lijkt een belangrijke rol weggelegd als de internationale gemeenschap de komende decennia wil slagen in haar ambitie om klimaatneutraal te worden. Het zit op een schat aan metalen die cruciaal zijn voor de energietransitie, zoals koper en lithium.

Chili is al decennia veruit de grootste koperproducent ter wereld. Met een productie van 5,7 miljoen ton in 2020 - ruim een vierde van het wereldwijde totaal - liet het het nummer twee, Peru, mijlenver achter zich. Dat ontgon 'slechts' 2,2 miljoen ton.

200 miljoen ton koperreserve Chili zit op 200 miljoen ton koperreserves, bijna een kwart van de wereldwijde bewezen voorraad.

Als steeds meer landen de volgende jaren voluit de kaart trekken van hernieuwbare energie, wint de koperproductie nog aan belang. Vanwege zijn hoge thermische en elektrische geleiding en zijn goede bewerkbaar- en vervormbaarheid speelt het metaal een voorname rol in de fabricage van batterijen, motoren, stroomkabels en andere toepassingen die moderne energie-infrastructuur karakteriseren.

Het Internationaal Energieagentschap gaat ervan uit dat de vraag naar koper de volgende twee decennia verdubbelt. Voor Chili wenken opportuniteiten. Van de 870 miljoen ton bewezen koperreserves op aarde bevindt zich zowat een kwart in het Andesland.

Schermvullende weergave

Lithium

Tot 2018 kon Chili er ook prat op gaan de grootste lithiumproducent ter wereld te zijn. Mede door een juridische strijd over de milieu-impact van de ontginning van het metaal is het intussen voorbijgesneld door Australië.

Dat betekent niet dat de rol van het Zuid-Amerikaanse land uitgespeeld is. Integendeel. Nu autobouwers almaar meer focussen op elektrische voertuigen stijgt de vraag naar lithium - een essentieel onderdeel voor de productie van batterijen voor die wagens - enorm.

Chili speelt op die trend in door nieuwe ontginningslicenties te veilen. Omdat het lithium van hoge kwaliteit is en goedkoop te produceren valt en er nergens zo'n grote voorraad zit - 9,2 miljoen ton of ruim een derde van de wereldwijd bewezen reserves -, zal het aan gegadigden wellicht niet ontbreken. Tenzij de nieuwe president met revolutionaire plannen voor de sector op de proppen komt.