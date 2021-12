3 jaar cel voor WK-medewerker die het opnam voor gastarbeiders

De arbeiders werken meer dan tien uur per dag in temperaturen tussen 40 en 50 graden Celsius.

Abdullah Ibhais werkte als communicatiedirecteur voor het WK voetbal in Qatar, maar kon of wou niet zwijgen over de erbarmelijke werkomstandigheden van de gastarbeiders. Hij is nu veroordeeld tot drie jaar cel, officieel om 'fraude met een aanbesteding', maar mensenrechtenorganisaties linken de straf aan zijn protest.

Abdullah Ibhais is veroordeeld tot drie jaar cel in Qatar. Ibhais, een 37-jarige Jordaniër, werkte als communicatiedirecteur voor de organisatie van het WK voetbal, dat volgend jaar plaatsvindt in Qatar. Toen in de zomer van 2019 duizenden gastarbeiders staakten, moest Ibhais dat als pr-verantwoordelijke stilhouden. In de plaats daarvan kwam Ibhais op voor de rechten van de gastarbeiders die alles in gereedheid brengen voor het kampioenschap. Het is een publiek geheim dat die in bar slechte omstandigheden moeten werken.

Kort na zijn protest werd Ibhais opgepakt, omdat 'hij had gefraudeerd bij de aanbesteding van een socialmediaopdracht'. Officieel wordt hij verdacht van omkoping, maar zelf heeft hij altijd de arrestatie aan zijn kritiek gelinkt. Ook mensenrechtenorganisaties denken dat. In november deed Amnesty in een brief een oproep voor een 'eerlijk proces voor Ibhais'. Human Rights Watch en FairSquare richtten zich verschillende keren nadrukkelijk tot de FIFA voor steun.

Die kwam er niet, althans niet op het proces, waar de FIFA zijn kat stuurde. Ibhais, die sinds begin november in hongerstaking is, mocht geen advocaat nemen of aanwezig zijn op het proces. 'Het is de WK-organisatie die tot deze vervolging heeft aangezet, maar het was het stilzwijgen van de FIFA dat het vonnis van vandaag mogelijk maakte', reageert Fair Square op Twitter.

World Cup of Shame

Het kleine emiraat Qatar zet al jaren alles op alles om te scoren als gastland van het WK in 2022. Het bouwt niet alleen zeven gloednieuwe voetbalstations, er komen ook een nieuwe luchthaven, nieuwe wegen, vernieuwd openbaar vervoer, hotels en zelfs een nieuwe stad. Er werken zo'n 2 miljoen buitenlandse arbeiders in omstandigheden die mensenrechtenorganisaties doen gruwen.

The World Cup of Shame, noemt Amnesty International het. De arbeiders zouden erbarmelijk gehuisvest worden en minder dan 1 euro per uur verdienen. Hun paspoorten worden afgenomen om te verhinderen dat ze een betere job zoeken of regelrecht vertrekken. Het is het gevolg van het 'Kafala-systeem', dat mensenrechtenorganisaties afdoen als 'moderne slavernij'.

6.500 doden Sinds Qatar in 2010 het WK voetbal toegewezen kreeg, overleden al meer dan 6.500 gastarbeiders.

Volgens dat systeem hebben arbeidsmigranten bij hun aankomst in Qatar een lokale sponsor nodig, in de praktijk meestal hun werkgever. Bij onenigheid over loon, huisvesting, arbeidsomstandigheden en andere werkgerelateerde zaken kan die sponsor beslissen zich terug te trekken en verliest de migrant zijn werk.

Hitte

Eerder dit jaar onthulde de Britse krant The Guardian, op basis van officiële regeringscijfers, dat al meer dan 6.500 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka zijn overleden sinds Qatar in 2010 het WK voetbal toegewezen kreeg. Gemiddeld sterven zo'n twaalf buitenlandse arbeiders per week.