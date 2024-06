De Europese migratiedeal met Libanon heeft de spanningen in de republiek in het Midden-Oosten tot een kookpunt gebracht. Syrische vluchtelingen worden massaal verdreven en geconfronteerd met toenemend geweld en racisme. 'Europa doet vuile zaken met criminelen. Is migratie zo belangrijk dat jullie corruptie en geweld legitimeren?'