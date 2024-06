Ex-topman VN-agentschap: ‘Zolang Gaza economisch en sociaal wordt gewurgd, blijft het een kruitvat’

Als directeur van het VN-agentschap UNRWA in Gaza stond de Australiër Thomas White pal in de hel op aarde die Gaza al maanden is. In een ­exclusief gesprek met De Tij vertelt de intussen ex-topman voor het eerst over de ellende. ‘In mijn 30 jaar ervaring in conflictsituaties maakte ik nooit eerder mee dat noodhulp moedwillig werd ontzegd.'