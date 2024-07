Met de belofte het leed van de burgers te verlichten en gelonk naar het Westen is Masoud Pezeshkian dinsdag aan zijn mandaat als president van Iran begonnen. Maar of hij zich ontpopt als de hervormer die hij beweert te zijn? 'Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan gezien de greep van de conservatieven op de andere instellingen.'