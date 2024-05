Wat betekent dood president Ebrahim Raisi voor stabiliteit Iran?

Met een helikoptercrash in het noordwesten van Iran is abrupt een einde gekomen aan het presidentschap van Ebrahim Raisi. De ultraconservatieve geestelijke, die de hand had in hardhandig optreden tegen opponenten van het regime, was in de running om de opperste leider, Ali Khamenei, op te volgen.

'De president van het Iraanse volk, immer noest en onvermoeibaar, heeft zijn leven gegeven voor het land.' Met die boodschap bevestigde het regime in Teheran maandagmorgen wat al uren in de lucht hing: het 63-jarige staatshoofd, Ebrahim Raisi, had een helikoptercrash in het noordwesten van het land zondag niet overleefd.

De hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, kondigde maandag meteen vijf dagen van nationale rouw af ter ere van het 'martelaarschap' van Raisi. Al is het maar de vraag of veel Iraniërs diep zullen treuren om zijn overlijden. Door een mix van politieke, sociale en economische crises had Raisi het sinds zijn aantreden als president verkorven bij een aanzienlijk deel van de bevolking.

Advertentie

De essentie De Iraanse president, Ebrahimi Raisi, is omgekomen bij een helikoptercrash in het noordwesten van het land.

De 63-jarige ultraconservatieve geestelijke trad zowel als openbaar aanklager als in zijn functie van staatshoofd hard op tegen tegenstanders van het regime.

Raisi was een protegé van de hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei.

Hij werd ook gezien als een mogelijke opvolger voor de 85-jarige opperste leider.

Toen Khamenei zijn protegé in 2021 naar het presidentschap piloteerde, was die een politieke neofiet. Raisi had tot dan carrière gemaakt in de rechterlijke macht. Na studies aan islamitische seminaries schopte hij het als prille twintiger tot openbaar aanklager in de stad Karaj. In ruim drie decennia stoomde hij door tot de hoogste echelons: in 2014 benoemde Khamenei hem tot procureur-generaal van Iran.

Onbesproken was Raisi's passage in gerechtelijke kringen niet. De afgelopen jaren publiceerden mensenrechtenorganisaties rapporten waarin ze de geestelijke verantwoordelijk hielden voor de dood van honderden mensen. Als openbaar aanklager zou hij eind jaren 80 deel uitgemaakt hebben van comités die tijdens willekeurige processen over het lot van honderden politieke gevangenen beslisten.

Volledige klaarheid over zijn rol in die 'dodencomités' verschafte Raisi nooit. 'Als een rechter, een aanklager, de veiligheid van het volk verdedigd heeft, verdient die lof. Ik ben er trots op de mensenrechten verdedigd te hebben in elke functie die ik vervuld heb', zei hij in 2021, toen hij daarover een vraag kreeg.

Bloedige repressie

Tijdens de presidentsrace van dat jaar wierp Raisi zich op als de verdediger van 'de vrije meningsuiting en de fundamentele rechten van alle Iraanse burgers'. Maar hij zal vooral de geschiedenisboeken ingaan als de president die een bloedige repressie beval van de grootste protesten in de moderne geschiedenis. Die hielden Iran in 2022 maandenlang in hun greep na de dood van een jonge vrouw in politiebewaring.

De belofte van betere levensomstandigheden kon Raisi evenmin inlossen. De economie groeide, maar de president slaagde er niet in meer mensen aan het werk te krijgen. Bovendien dreef de dalende koopkracht almaar meer Iraniërs de armoede in. Een miljardendeal met China verzachtte de pijn niet.

Lees meer analyse Oorlog met Iran, nachtmerrie voor de hele wereld?

Dat Teheran Rusland en bevriende organisaties in het Midden-Oosten - zoals de radicale Palestijnse beweging Hamas, Hezbollah in Libanon of de Houthi-rebellen in Jemen - intussen wel met wapens bleef bevoorraden, creëerde veel ongenoegen in de maatschappij. En zette de relaties met het Westen - waarmee het land al jaren op gespannen voet leefde vanwege zijn nucleaire ambities - nog meer op scherp.

Interne stabiliteit

Het regime in Teheran maakte zich maandagmorgen sterk dat het overlijden van Raisi geen impact zal hebben op het bestuur van het land. 'We verzekeren de loyale natie dat deze gebeurtenis, met de hulp van God en de steun van het volk, niet tot de minste ontregeling zal leiden', luidde een mededeling.

Ook Gregory Brew, analist bij Eurasia Group, verwacht niet dat de dood van Raisi de stabiliteit in Iran snel zal verstoren. 'De veiligheidsdiensten, het leger en de Iraanse Revolutionaire Garde (het militaire elitekorps, red.) staan allemaal onder de controle van de hoogste leider.'

De Iraanse regering kwam maandag wel in spoedzitting bij elkaar. Ze boog zich over de procedure om de opvolging van Raisi te regelen. Zoals de grondwet bepaalt, neemt de eerste vicepresident, in casu Mohammad Mokhber, voorlopig de honneurs waar. Binnen 50 dagen volgen presidentsverkiezingen.

Continuïteit

Hoewel in de Iraanse maatschappij veel ongenoegen heerst, lijkt de kans klein dat een minder radicaal-conservatieve figuur als winnaar uit die stembusslag komt. In 2021 werden gematigder kandidaten en politieke veteranen uitgesloten van deelname aan de verkiezingen om het pad te effenen voor de ultraconservatieve Raisi.

Het Iraanse regime bevindt zich op het dieptepunt van zijn legitimiteit en tegelijk op het toppunt van zijn uitsluitingsbeleid. Daardoor duikt wellicht een opvolger op die net zo conservatief is en even loyaal aan het regime als Raisi. Ali Vaez Iranexpert International Crisis Group

'Het Iraanse regime bevindt zich op het dieptepunt van zijn legitimiteit en tegelijk op het toppunt van zijn uitsluitingsbeleid. Daardoor duikt wellicht een opvolger op die net zo conservatief is en even loyaal aan het regime als Raisi', stelt Ali Vaez, Iranexpert van de International Crisis Group, op X.

In het buitenlands beleid valt volgens hem geen koerswijziging te verwachten. 'De hoogste leider en de Iraanse Revolutionaire Garde blijven de strategische beslissingen domineren. Dus volgt eerder meer continuïteit dan verandering. Raisi's opvolger moet die uitvoeren in onzekere tijden in de relaties met de VS en in de regio', zei hij, alluderend op de oorlog in de Gazastrook, de gespannen relaties met Israël en de mogelijke escalatie in het hele Midden-Oosten.

Opperste leider

Op de wat langere termijn kan het overlijden van Raisi wel een impact hebben. De geestelijke was in de running om de inmiddels 85-jarige Khamenei op te volgen als hoogste leider van het land. Nu hij uit beeld is, lijkt Mojtaba Khamenei de grote favoriet om in zijn vaders voetsporen te treden.