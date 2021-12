Israël legt reisverbod op voor België

Vliegen op de luchthaven Ben Gurion in Israël is vanaf woensdag in principe niet meer mogelijk vanuit ons land.

België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn door Israël toegevoegd aan de lijst met landen waarvoor een reisverbod geldt. Reden is de oprukkende nieuwe Omikron-variant van het coronavirus.

Reizen vanuit Israël naar België is vanaf woensdagnamiddag verboden. Omgekeerd kunnen mensen vanuit ons land dan ook Israël niet meer binnen, tenzij er uitzondering wordt gegeven door een speciaal bevoegde commissie. De beslissing is zondagavond bekendgemaakt door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.

Tussen Israël en ons land is er traditioneel druk vliegverkeer omwille van de aanwezigheid van een grote joodse gemeenschap in ons land. Het zorgt voor sterke familiale en zakelijke banden tussen beide landen.

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk

Naast België zijn Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op de lijst gezet met reisverbod. Intussen gaat het in totaal om 52 landen, in hoofdzaak Afrikaanse landen.

Reden is de vrees voor snelle verspreiding van de erg besmettelijke Omikron-variant. In Zuid-Afrika - waar Omikron midden november het eerst gedetecteerd is - waren er zondag 38.000 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste dagcijfer sinds de vorige coronapiek begin juli dit jaar.

In totaal zijn in Israël 55 besmettingen al zeker met Omikron, met mogelijk nog eens 50 waarbij het vermoeden is dat het om Omikron gaat.

Viroloog Steven Van Gucht zei afgelopen vrijdag op een persconferentie dat bij ons minstens 30 Omikron-gevallen zijn vastgesteld.

In Denemarken zijn sinds het eerste geval op 22 november in totaal 2.471 omikron gevallen gedetecteerd. Dat meldt het jongste rapport van de Deense overheid. Er is sprake van een verdubbeling van het aantal gevallen elke twee dagen.

Eén op drie in Londen

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu 3.137 gevallen met omikron gemeld. Het aantal nieuwe gevallen is op een dag verdubbeld. In Londen is één op de drie gevallen een besmetting met Omikron. Het Britse kabinetslid Nadhim Zahawi stelde zondag tegenover de nieuwsmedia dat de eerste hospitalisaties van mensen met Omikron-besmetting gemeld zijn.

De Britse premier Boris Johnson geeft zondagavond ook een speech op tv. Daarin zou hij zijn landgenoten wijzen op het belang van een boosterprik nemen. Er is ook sprake van nieuwe verstrengingen nu het alarmniveau zondag opgetrokken is van drie naar vier. Niveau vier - hoog of stijgend aantal besmettingen - gold voor het laatst in mei.