Israël vaccineert kinderen van vijf tot elf jaar

Israël heeft zondag groen licht gegeven om kinderen van 5 tot 11 jaar te vaccineren met het Pfizer/BioNTech-vaccin in de hoop de pandemie in te dammen. Dat blijkt uit een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid. Het volgt met die beslissing het voorbeeld van de VS.

Israël was een van de eerste landen die in december een uitgebreide vaccinatiecampagne lanceerde dankzij een overeenkomst met Pfizer. Het kreeg snel toegang tot miljoenen betaalde doses in ruil voor gegevens over het effect van het vaccin op grote schaal. Dat resulteerde in de dubbele vaccinatie van 5,7 miljoen van de ongeveer 9 miljoen Israëli's, van wie meer dan 80 procent volwassenen.