Terug naar de kibboetsen, één jaar na Hamas-aanval op Israël: 'De wapens neerleggen zal ons geen vrede brengen'

Maandag zal het exact een jaar geleden zijn dat Hamas-strijders een bloedbad aanrichtten in Israël. De Tijd trok naar Nir Oz, de zwaarst getroffen kibboets, waar het ongeloof over wat gebeurd is na twaalf maanden nog niet verteerd is. Intussen vecht Israël op verschillende fronten een oorlog uit. ‘Ik was nog nooit zo gemotiveerd om in het leger te gaan.’